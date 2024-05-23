「4生肖」6月起財運大噴發！　屬雞快做「1事」荷包大爆滿

▲有4生肖在6月起財運大噴發。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

不知不覺2024即將來到6月份，許多人都希望下半年的運勢能有所翻轉。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分析點名，有4生肖將在6月起財運大噴發，好運連連。

第四名 屬豬

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屬豬的朋友們，6月起你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力讓你沒有辦法好好運用資金，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事。

第三名 屬猴

屬猴的朋友們6月起想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議您只要固定投入的部份，不用給自己太大的壓力去追這個市場的報酬，慢慢投資會有獲利產生。

第二名 屬兔

屬兔的朋友們6月起對你來說是正財大旺的開始，你可以開始把一些多的資金拿來做一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果。

請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方法。

第一名 屬雞

屬雞的朋友6月起你可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去做對你有利的標的物。另外你們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資之外，多做一些定存對你也是好的，好好的來學習投資理財，讓你的荷包更加分。

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