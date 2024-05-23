老公送銀手鐲「刻3字」！她追問秒翻白眼　網笑：一語雙關

▲人妻發文分享老公送她的銀手鐲。（圖／翻攝爆怨2公社）

圖文／CTWANT

情侶或夫妻在紀念日常會送禮，以表達愛意。就有一名人妻分享，收老公送的銀手鐲，上面刻3字，她看了不解詢問對方，沒想到老公說，「我愛妳啊，妳幹嘛那麼兇？」讓她大翻白眼，並把禮物拍照PO網，網友看了直呼，「老公很有心啦」、「HowHow可能中槍」。

原PO在《爆怨2公社》發文分享，表示「老公送我一個銀手鐲。要我仔細看一下上面的刻字。看完我質問他什麼意思？」老公回，「How（豪）是我啊！我愛妳啊，妳幹嘛那麼兇？」原PO說，「我白眼都翻到頭頂了！」

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從照片中可見，銀手鐲刻「How愛妳」3個字，而How又有如何的意思，讓人看了覺得好笑。

▲銀手鐲上面「How愛妳」，讓原PO直接翻白眼。（圖／翻攝爆怨2公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言「老公很有心啦」、「一語雙關？偷偷表達不知道怎麼愛了」、「How（豪）愛你vsHow（如何）愛你」、「HowHow可能中槍」、「心意啦只能自我安慰」、「好愛你，豪愛你，雙關語啊」、「收下吧！找時間去銀樓換成自己喜歡的樣子」、「男人真難做」、「如果覺得累簽一簽吧」。

更有人笑說「如何愛我？你回答他再買個1克拉鑽戒來配就很可以」、「這麼呆萌可愛的另一半，真心真意的對待，更是要珍惜！」

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