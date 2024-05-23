桃園成立「桃竹苗大矽谷計畫」專案小組　發展科技產業　

▲智發會主委吳肇銘說明「桃竹苗大矽谷計畫」。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政23日主持市政會議，聽取經濟發展局與智慧城鄉發展委員會「桃竹苗大矽谷推動方案—桃園的機會與準備」專題報告後表示，桃園是大矽谷計畫的重要關鍵，市府在土地規劃、環保治理、產業升級和教育合作方面，皆必須有具體措施，並指示智發會組成桃竹苗大矽谷專案推動小組，確保計畫順利實施。

張善政說，中央發布大矽谷計畫後，市府都發局即針對現有計畫進行空間整備，並與經發局推動產業連結，未來新科學園區或工業區的土地，則需要地政局協助；也盼能藉此推動桃園市AI應用與服務產業發展，促進產業升級，並借鏡清華大學、陽明交通大學與新竹科學園區的合作模式，進一步提升本市高等教育環境。

▲鎮桃竹苗大矽谷計畫。（圖／新聞處提供）

張市長也特別提醒，PCB（印刷電路板）產業在帶來經濟效益的同時，也產生了較大的環境負擔，請環保局務必要求工業區及科學園區污水處理設施符合排放標準，並建議經濟部補助PCB產業改善生產設備，以減少環境負擔。

經發局表示，隨著全球AI產值逐年升高，台灣AIoT產值將達2兆元，帶動電子產業發展。台灣電路板產業112年公布產值約為225.47億美元，占全球32.4%，其中桃園的PCB企業數量占全台64%，為全國第一。這些數據顯示，桃園在高科技產業中的關鍵角色和發展潛力。配合未來桃竹苗大矽谷推動計劃，桃園市工業區、龍科三期、航空城持續開發，水電需求增加，將提前布建水電基礎建設以為因應。

智發會進一步說明，行政院於今（113）年2月公布「桃竹苗大矽谷推動方案」，旨在加強桃竹苗地區科技產業發展，而桃園的工商產值達4.8兆元、就業人口116.8萬人，占桃竹苗地區半數以上。桃園是半導體、AI、國防航太、PCB、綠能風電及雙港物流產業聚落核心，市府將全面動員各局處積極與中央攜手合作，確保計畫順利實施。