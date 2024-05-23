守護孩童牙齒健康　市議員王珮毓要求桃園研擬6-12歲孩童塗氟補助

▲市議員王珮毓要求桃園研擬6-12歲孩童塗氟補助。（圖／市議會民進黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員王珮毓23日於市議會市政總質詢中指出，自己是兩個小孩的媽媽，近期孩子健康檢查的時候，牙醫生告知她孩子已年滿6歲，只能自費塗氟，然而6-12歲卻是孩子們的換牙黃金期，因此建議市府儘快研擬6-12歲孩童的塗氟補助，輔以現行的窩溝封填等政策，有效守護孩童的牙齒健康。

由於，腸病毒疫情仍處於高峰期，持續威脅著許多年幼的孩童，王珮毓在質詢中也提到，光是113年第20週(5/12-5/18)停課的班級總數就有153班，其中托嬰中心就有19班、國小班級停課39班、課後照顧中心停課2班、幼兒園停課共計93班。

王珮毓表示，自己的兒子上一周就面臨停課的問題，她非常能夠體會家長面對停課的小孩，所需要額外付出的心力，因此希望可以替家長們請命，爭取腸病毒疫苗補助，並優先補助低收入戶家庭以及清寒、高風險家庭，照顧高風險的新生兒，研議讓補助新生兒腸病毒疫苗，讓更多孩子免於病毒的威脅。

接著王珮毓議員也提到，天羅地網監視器與市民朋友的安全息息相關，然而設置總數量仍然不足，位列六都末段班，因此再次要求市府加速增設，讓治安網覆蓋每一個黑暗的角落，保障市民朋友的安全。