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早療幼兒通報人數創新高　市議員張碩芳籲重視「小烏龜世代」

▲疫期長大幼兒被喻「小烏龜世代」

▲市議員張碩芳市政總質詢。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

關心婦幼權益不遺餘力的桃園市議員張碩芳，22日市議會市政總質詢中指出，在2020到2022年間三級警戒中長大的幼兒，普遍在語言、認知、肢體、情緒等發展較慢，被喻為「小烏龜世代」，台灣早療幼兒通報人數疫情後創新高，根據衛福部社會及家庭署統計，2023年通報人數達34,781人，創下歷年新高，與疫情前相比成長逾3成。

張碩芳說，目前桃園市早療通報案件113年1-4月份共1204件，使早療評鑑塞車，需要等1年多的時間，深怕錯過0-6歲是早療黃金期，建議市府團隊跨局處整合並和民間機構合作，提升桃園早療服務量能。副市長王明鉅回答目前桃園市缺乏醫療人員，未來為增加醫療人員，以利改善早療評鑑的塞車情況。

針對人工受孕成功率不高、費用高，張碩芳也建議市團隊規劃補助人工生殖的部分，參考苗栗縣、雲林縣政府補助人工生殖技術補助金額20,000元；並建議市府關心人工受孕流產婦女，給予心理諮詢服務。

▲疫期長大幼兒被喻「小烏龜世代」

▲會稽國小於震後受損的「天真樓」。（圖／張碩芳服務處提供）

由於，桃園區小檜溪重劃區大樓林立、社區人口激增，為使學童有更好就學環境，張碩芳於總質詢中並爭取會稽國小於震後受損的「天真樓」拆除重建，以利增加2歲托育專班、學前特幼專班、特教知動教室，無論是特兒還是2歲幼童、一般生都能擁有更舒適安全的受教環境。

市長張善政表示，將盡速向教育部爭取經費辦理，以保障學童安全。教育局長劉仲成補充說明，會稽國小天真樓已納入115年老舊校舍重建計劃，將提報教育部爭取補助，並將規劃於新建校舍一樓設置特教班。

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