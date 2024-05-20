▲桃園113年度校護暨營養師聯合甄選開跑，5/22起網路報名。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市教育局20日指出，113年度「學校護理人員及營養師暨公立幼兒園契約護理人員聯合甄選」即將開跑！本年度出缺學校(園)為學校護理人員計大園國際高中等16校、公立幼兒園契約護理人員計桃園國小附設幼兒園等3園、正式營養師計新屋高中等2校。

本年度甄選採初試(筆試)及複試(口試、試教、急救實務演練)，初試報名與資格審查作業分開辦理，報考人必須先完成初試網路報名手續，方可參加現場資格審查。

基於專業、公平、公正、公開的選才原則，桃園市於95年度率先全國首辦校護聯合甄選，獲得考生及各界好評與肯定，不僅減輕各校個別辦理甄選作業的負擔，更藉以消除外界對校護甄選作業的公平性疑慮。113年度校護及營養師暨公立幼兒園契約護理人員試務聯合甄選仍持續辦理，歡迎優秀人才參加甄選，一同加入校園健康天使的行列。

市府教育局表示，學校護理人員是校園的守護天使，負責照護學生健康及執行學校衛生工作，其在健康服務、健康照護、健康教育活動及事故傷害防制等工作，扮演著不可或缺的角色。另外，校園飲食的營養衛生攸關學童成長健康，本甄選進用之營養師均通過國家考試，以專業知識與技能把關校園食品及午餐的營養衛生，可確保學童食的安全，讓家長放心。

桃園市113年度校護暨營養師聯合甄選辦理方式係採各校分別報名、統一命題、統一甄試、各校分別錄取方式辦理，公立幼兒園契約護理人員則依甄試分數採志願選填分發方式辦理。本次重要考試期程如下：113年5月21日上網公告試務聯合招考簡章、5月22日至6月6日（下午5時止）初試網路報名、6月15日假南崁國小受理初試資格審查及繳費、7月6日於南崁國小進行筆試、7月13日假幸福國小辦理複試並公布出缺學校甄試錄取名單、7月17日中午前至各錄取學校辦理報到；另7月24日公立幼兒園契約護理人員選填志願並至分發學校(幼兒園)辦理報到。