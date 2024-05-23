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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾冒充多重身份闖立院！進立委辦公室發黃菊花　被抓包全程遮臉

記者崔至雲／台北報導

立法院近日處理國會改革法案，不僅場內激烈攻防，場外抗議的群眾也越來越多，今（23日）立法院更爆出疑似有抗議民眾冒充立法院公報處、華視直播助理等身份闖進委員辦公室，甚至送黃色菊花以及一張「晚點名，我要求點名投票」的紙條到各立委辦公室。透過立委助理所拍攝的影片可以看到，其中一名女性被警衛詢問時口氣略顯不悅，且全程用手板遮臉，最終才由警衛帶離辦公室。

▲▼ 23日下午一對男女闖進立法院，發送菊花給國民黨立委。（圖／國民黨立委助理提供）

▲23日下午一對男女闖進立法院，發送菊花給國民黨立委。（圖／國民黨立委助理提供）

據了解，今天下午有一對男女冒名記者身分闖進立法院中興大樓，並在國民黨各委員研究室門口擺放一朵菊花，並附上「我要求點名投票」的紙張，幸有國會助理眼尖發現錄下證據。從影片畫面顯示，立院警衛先詢問女性名字，再問她是公報處哪一科？該女說，「我華視」，警衛說，「你又說華視，我現在搞不懂…？」話還沒說完，該女就急著說，「公報處下面的華視直播助理，可以嗎？請不要為難我」。

一旁有國會助理表示，「公報處跟立院應該是委任關係，你應該不是立法院勞務關係喔？還是你是委外？跟立法院沒有關係」。另一名助理則說，「現在就是請他們離開就好了」、「你們就不該冒充立法院職員工」。

該女再說，「你們不想要東西，那東西我就收回來，不接受，我就收回來，但請不要再問我其他問題」，有助理回，「下次就不要用私人身份進來立法院，因為有管制的」，警衛再說，「對啦，不要讓我們為難啦！」。

一旁則又有一名助理不滿問，「為什麼你要騙警察？你會害本院的警察被記申誡」，女子則大聲反嗆「我沒有騙警察！」。

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