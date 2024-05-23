創「闢謠專區」解釋國會改革　民眾黨：非任何人都會被叫到立院問話

▲民眾黨立委張啟楷出席「陽光 改革 反貪腐」記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院院會17、21日審查藍白國會改革相關法案，民進黨痛批程序黑箱、違憲擴權，引來上萬名民眾在立院旁抗議，由於24日將續審國會改革，恐再上演表決大戰，使民眾黨23日下午召開記者會對外宣布成立「闢謠專區」，澄清並非所有人都會被叫去立院問話、並非企業或民眾缺席就會被罰，強調台積電秘密不會被洩露。

民眾黨團總召黃國昌23日下午率其他7名立委召開「陽光 改革 反貪腐」記者會，立委張啟楷表示，自己過去擔任過立院記者，曾是民進黨大力推動國會改革的見證者，現在卻看見民進黨自打嘴巴，推翻國會改革政見，民進黨三部曲就是「打架、拖延、造謠生事」，請問現在反對改革的民進黨在害怕什麼？

張啟楷提及，國會改革是一道陽光，可以射進在暗無天日、疑點重重的高端弊案、超思進口蛋黑幕，以及層出不窮的光電弊案等，所以自己推動改革時，就是期待這些弊案的真相能早日水落石出。賴清德4月7日稱「守護言論自由，不讓假訊息破壞台灣」，但3位民進黨立委王定宇、蘇巧慧、黃捷卻散播假訊息、仇恨言論。

張啟楷指出，王定宇稱517打架是因為被民進黨酸是「兩兆錢坑法案」的「花東3法」，但想詢問大家，花東3法裡面有任何條文講到2兆嗎？花東快裡面有提到2500億特別預算，因為民眾黨重視財政紀律，所以已經拿掉了，另外2法一毛錢都沒談過，「請問民進黨哪裡看到2兆元？這是誰講的？」況且5月16日大家就講好沒要審花東3案，為何要騙民眾？

張啟楷說，蘇巧慧稱「藍白聯手提出假改革真濫權法案」、「以後任何人跟企業都可能被隨時傳喚來立院」，但從《立法院職權行使法》裡面清楚看見，要成立「調查聽證委員會」非常嚴謹，過去4至10屆立院委員會，每一屆只有4案，意即4年4件調查委員會，每一屆平均不到4個調閱委員會，非常不容易成形。

張啟楷稱，明文規定有很多嚴格人權保障，如果跟此案沒有關係，例如不是超思案、高端關係人，沒牽涉到利益，就不會被傳到立院；且若真正的關係人來到立院，牽涉到商業機密，也不可能叫對方交出來，「所以講什麼台積電機密守不住，有可能嗎？個人和個人秘密也不可能被隨時暴露。」且若有機密要開秘密會議，如涉及個人隱私，可以不用回答問題。

張啟楷痛批，黃捷、蘇巧慧為什麼要造謠生事，難道不會看條文嗎？另也請問賴清德，民進黨變成造謠黨了嗎？這些立委發言是賴清德授意嗎？不是說「不要有假消息」，甚至請前總統蔡英文別用網軍攻擊嗎？因此這只有兩種可能性，第一是立委講謊話、傳假消息時打臉賴清德，另一種則是賴清德授意，「請賴清德能不能找這些立委好好問問，為什麼會出現這些謠言？」

黨團副總召黃珊珊補充道，因為現行的謠言很多，因此民眾黨成立「謠言澄清專區」，並將所有法條做比對，歡迎民眾下載，若不知道國會在吵什麼，那國會改革法案都在裡面，「不是什麼人都會被傳到立院問話，一定要是成立調查委員會後，才會傳訊相關關係人，你如果不是關係人就不用擔心。」且若被要求出席的人無故缺席或未提供資料，經過院會決議才會處以罰鍰1萬至10萬元，並不是沒來就直接處以罰鍰。

黃珊珊表示，「說謊」則有兩種人，一種是政府官員，如果是政府官員說謊才有刑責問題，若是一般民間人士說謊，只是經過相關程序處以行政罰鍰，請民進黨不要造謠稱「不來立院就被關」，這是不可能的事情。

黃珊珊強調，外界現在不斷造謠稱，是不是會洩漏「營業秘密」或「國防機密」，但「立法院職權行使法」第59條之一規定「涉及外交、國防或其他依法令應秘密事項者，以秘密會議行之」，意思是只要涉及外交、國防和法律應該保護的秘密事項，包括可能影響到的營業秘密，都會以秘密會議進行，聽證會原則公開，但有特殊狀況是可不公開，包括「營業秘密遭受不當侵害之虞」，所以外界造謠台積電秘密會被洩漏，這是不可能的事情。

至於有人稱立委洩密無法可罰，但國會改革草案設計調查委員會相關人員都有「保密義務」，外交國防等秘密事項，以秘密會議處理，查閱人員洩密，恐遭洩密罪送辦。

【民眾黨謠言澄清懶人包】連結請點此。

【國會改革澄清圖雲端專區】連結請點此。