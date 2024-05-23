傳黑道北上對付在野黨立委　張榮興：1委員派1-2警力負責

▲新任警政署長張榮興受訪說明立院將增派警力維安。（圖／記者張君豪攝）



記者張君豪／台北報導

原北市警局長張榮興23日下午接任警政署長，被媒體詢問到關於基隆地區逃脫的殺人未遂逃犯延宕多日落網問題，張榮興表示，台北市警局協助查緝，「北市是在兩天後才接到通知、時間上確實慢了一點，未來會做這方面的檢討改進！」另外張榮興被問到，24日立法院開議，警政署將如何規劃警力保護立法院和委員的人身安全，對此他強調，立法院的安全維護，將分為立院機關維護和立委的安全維護。

立法院會24日院會將續審國會職權修正相關法案，國民黨立院總召傅崐萁透露：國民黨掌握情資，有中南部黑道要北上對付在野立委，國民黨團要求警政署在國會改革5法三讀通過前，必須全程保護所有修法立委人身安全和出入平安。

張榮興說明：立委的人身安全維護，將由性別來進行安全維護任務編組，「男警維安男性委員，女警編制保護女性委員」，原則上每名立委約有1到2名警力負責、維安人數將視現場發生衝突與否來進行滾動式檢討調整。原則上是北市警局和保六總隊來確保委員進出議場的安全。





▲黃明昭卸任警政署長，接受警署同事歡送下離去。（圖／記者張君豪攝）

針對媒體詢問六都警察局人事布局，及北市局長懸缺將由警專校長方仰寧接任，張榮興回覆，未來會再討論，因為今天剛就職，未來會和台北市政府和中央討論相關人選。

張榮興強調，內政部長劉世芳指出，國內治安首重打擊黑金、槍、毒、詐，現在人民最不滿詐欺的部分，他上任後會首重打擊詐欺犯罪，並配合行政院打詐4法，從源頭和相關部會一起打擊詐團犯罪，消滅詐團氣焰、減少民眾被騙情形。

另外有媒體問到關於警界今年已發生6起警員輕生案件，張榮興表示，上任後將建立健康快樂的警察文化，期許警員做好本分工作、兼顧工作和家庭休閒生活，將對重疊的警察工作業務簡化。

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