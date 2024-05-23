對國會改革法案提覆議？　行政院：必要時依憲法做妥適因應

▲行政院院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院24日將續審立法院職權行使法等國會改革法案，其中已二讀完成的藐視國會罪引發廣大討論，恐直接影響到閣員備詢的權益。針對是否會提覆議？行政院發言人陳世凱說，目前法案部分還沒收到，政院在收到法案後會詳細研究內容，必要時也會依憲法規定程序做出妥適的因應。

針對立法院二讀通過的藐視國會罪還有調查權等，行政院發言人陳世凱說，昨天卓院長拜訪韓院長時有說到，韓院長有責任保護院內委員的安全，卓院長當然也有責任保護所有內閣成員的權益跟在立院的安全。

「這部分，政院向來尊重立法院議事程序。」陳世凱指出，最近有關注到，有許多社會界好朋友以及年輕朋友，對於立法院最近的法案內容程序感到焦慮，「我們要重申，行政院跟立法院之間，誠意要互相包容、溝通要互相尊重，也希望立法院能注意到民眾的聲音」。

陳世凱強調，行政院是憲政機關，一定會在憲法架構下依法行政，也呼籲立法院對於法案的審議程序能夠理性進行，讓紛爭能得到最和諧妥適的結果；對於是否覆議，陳說，目前法案部分還沒收到，政院在收到法案後會詳細研究內容，必要時也會依憲法規定程序做出妥適的因應。

根據《中華民國憲法增修條文》第3條第二項規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。