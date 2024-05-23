快訊／被「犯罪前科者」在立院電梯拍照散播　黃國昌：釐清意圖中

▲民眾黨立委黃國昌等人召開《陽光 改革 反貪腐》記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院17、21日審查國會改革相關法案，民進黨痛批程序黑箱、違憲擴權，引來上萬名民眾在立院旁抗議，由於24日將續審國會改革，國民黨團總召傅崐萁稱收到線報，民進黨動員中南部黑道要對在野黨立委不利。對此，民眾黨團總召黃國昌表示，目前沒收到相關線報，倒是有一位犯罪前科者在立院中興大樓拍他，並且對外傳播，正在釐清意圖。

民眾黨23日下午召開「陽光、改革、反貪腐」記者會，會後接受媒體訪問。針對今日是否會再去立院議場前輪班守夜？黃國昌表示，稍後要進行黨團內部會議，才會有進一步討論，在還沒有決定任何事情前，無法回答第一個問題。

至於被拍到日前離開立院時，一旁有警察疑似護送的畫面，是不是有申請警力？黃國昌回應，自己沒有申請，但警政署的人幾天前有詢問「要不要申請隨扈」，自己第一次說不用，但警政署又來說第二遍稱「你不申請的話，我們自己派好不好？」但自己還是婉拒。

黃國昌提及，這十幾年來，自己從馬英九政府時代走上街頭，得罪過媒體大亨、黑道，但一路走來至今都沒申請隨扈；但若是看到他跟立院駐衛警走在一起的話，那是因為他跟駐衛警感情不錯，偶爾會聊天詢問是不是值班太辛苦而已。

媒體追問，稍早傅崐萁稱收到線報，民進黨動員中南部黑道要對在野黨不利？黃國昌說，到現在為止，自己個人沒收到類似傅崐萁這樣的線報，但「其他的事情，等我更確定一點來龍去脈以後，再來跟大家報告。」

針對此話是什麼意思，黃國昌說明，有一位犯罪前科者在立院中興大樓電梯拍攝他，並且往外傳播，目前正在釐清對方的意圖，「我做事有一說一、實事求是，我沒有收到像是傅崐萁一樣的線報，但是有犯罪前科的人進入中興大樓拍照並往外傳，還在釐清意圖是什麼。」