快來預購粽子！東森購物網「送5%樂透金、現折100元」超優惠

▲端午節即將到來，東森購物網觀察今年粽子買氣仍以「南部粽」及「北部粽」最受擁戴。(圖為【呷七碗】國宴干貝蛋黃粽／東森購物提供，下同）



消費中心／綜合報導

端午節即將來臨，市面上粽子口味多元，你選好要吃哪一種了嗎？今年東森購物網也引進更多特色名店，並且有多種創意口味的粽子，無論是平價還是高檔、傳統還是創新通通都有，即日起至6/2(日)止，只要參與「粽子預購」並登記就送5%樂透金，名額有限送完為止，不定時還有快閃結帳活動，下單結帳就現折100元！

根據東森購物網觀察，今年仍以「南部粽」及「北部粽」最受擁戴，而去年拿下粽子銷售冠、亞軍的「大嬸婆」及「呷七碗」，兩大知名品牌持續熱銷，東森購物今年引進的特色名店，就可看到粽子口味相當多元化，包括屏榮坊的蒲燒鰻魚粽、KKLife的粽香滷肉米漢堡、永心鳳茶的剝皮辣椒雞肉粽、南洋蔬食的咖哩叻沙粽、錦霞樓的蟹肉干貝粽等多種特色肉粽，滿足饕客味蕾。

▲【屏榮坊】蒲燒鰻魚粽。



▲【錦霞樓】蟹肉干貝粽。



隨著端午節的腳步臨近，東森購物網觀察目前預購情況，送禮、自用皆有，目前業績已較去年成長20%。還沒預購粽子的消費者，東森購物網即日起至6/2(日)，推出端午肉粽預購登記加碼送樂透金、不定時肉粽快閃結帳現折100元優惠活動。而銷售最佳的前三名粽子分別是【呷七碗】人氣雙粽、【大嬸婆】正宗野薑花粽以及【嘉義福源肉粽】招牌花生蛋黃香菇栗子肉粽，三大品牌均為每年端午節的暢銷名店，顯示出顧客對這些知名老字號品牌的美味粽子依然情有獨鍾。

不管是北部粽、南部粽、湖州粽都各有擁護者，今年東森購物網粽子品牌超過50款，首先推薦熱銷常勝軍【呷七碗】人氣雙粽經典11粒組，原價1900元，特價988元，選用了頂級干貝和蛋黃，是饕客的不二選擇。此外，【呷七碗】頂級北部粽6入搭配狀元油飯艾草香菇肉粿粽7入，原價1229元，特價899元。客家口味的【大嬸婆】客家人氣肉粽任選15-16顆組，原價1380元，特價799元。帶有濃郁的家鄉風味的【大甲王記】古早味家鄉粽10入，原價1200元，特價888元，還附贈甜辣醬，增添食用樂趣。

▲【大甲王記】古早味家鄉粽10入裝，原價1200元，特價888元，還送甜辣醬1瓶。



今年東森購物網也推出了多款高檔食材製作的粽子，滿足刁嘴饕客對美味的追求，特別推薦【溫國智主廚】饗宴名粽13顆組，包括松露鮑魚粽、小巧粽及端午肉粽，原價3190元，特價818元，由知名主廚溫國智精心製作，使用松露和鮑魚等高檔食材，呈現出頂級美味。

▲東森購物網也推出了【祥和蔬食】三杯塔香素粽雙重多入組，原價1794元，特價1688元。



另外，創意粽子也是今年的亮點之一，例如【KKLife】粽香滷肉米漢堡12顆含運組，原價1140元，特價855元，這款滷肉米漢堡粽子讓傳統粽子有了全新的品味。另一款創意粽子是【花蓮吉鄉肉粽】爆餡南部粽5包共10粒，原價1000元，特價818元，以爆餡的南部粽為特色，滿滿的餡料讓人愛不釋手。同時，考慮到越來越多人追求健康飲食，東森購物網也推出了【祥和蔬食】三杯塔香素粽雙重多入組，原價1794元，特價1688元，這款全素的粽子採用三杯塔香風味，特別適合素食者。