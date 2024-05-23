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偷出國度假「雙胞胎姊妹代上班」　正妹po網炫耀慘了：被主管抓包

偷出國度假「雙胞胎姊妹代上班」　正妹po網炫耀慘了：被主管抓包。（合成圖／翻攝自TikTok與IG／chance_twins）

▲女子找雙胞胎姊妹代替她上班。（合成圖／翻攝自TikTok與IG／chance_twins）

記者李振慧／綜合報導

加拿大22歲女子阿里(Ari Chance)想去國外度假，可是申請休年假卻被主管拒絕，竟然找同卵雙胞胎姊妹諾伊(Noe Chance)代替她去上班，詭計成功後她把故事分享在網路上炫耀，沒想到因此被主管發現。

在網路上擁有80多萬粉絲的雙胞胎姊妹阿里與諾伊，阿里近來拍片表示，她讓和自己長得一模一樣的雙胞胎姊妹諾伊代替她去上班，自己則爽爽在國外度假，沒想到後來被主管發現真相，收到主管寄來的憤怒信件，讓她很錯愕。

@chance_twins WE MESSED UP @Chance Twins #fyp #twins #boss #work #greenscreen ♬ I Can Do It With a Broken Heart - Taylor Swift

影片中可看到，主管在寄給阿里的信件中憤怒表示，「在你的休假申請被拒絕後，你竟然找你的雙胞胎姊妹代班，而你本人其實在國外度假，這種行為是完全不可接受的」，還批評阿里的行為不但對其他遵守規定上班的同事不公平，也玷汙了公司的形象，要求她與公司連絡並且道歉。

主管還在信中提到，阿里若是繼續不當行為，之後還有可能面臨懲處。影片曝光後獲得10萬多點閱，許多網友留言，「天啊，事情感覺好嚴重」、「竟然被主管抓包了」，不過也有網友質疑事件真實性，想要知道後續，但是阿里沒有對外回應。

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