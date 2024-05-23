震後宜蘭旅次回升！國5端午尖峰恐回堵　行車時間飆7倍

▲端午連假尖峰國5將出現大量車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，高公局觀察，0403花蓮強震後，往花東旅次受到影響，不過國5往宜蘭旅次已逐漸回升，預估端午連假將有大量往宜蘭旅遊車潮，國5將有5大易塞時段，行車時間為平常5到7倍。高公局呼籲，端午節連假及前1日國5易壅塞，可搭乘公共運輸或改走替代道路。

高公局表示，宜花東地區向來為連假期間國旅熱門景點，因今年0403花蓮地震後，往花東地區旅次仍受一定程度影響，經高速公路局觀察，國道5號往宜蘭地區旅次已逐漸回升，仍預期113年端午節連假及假期前1日國5將有大量往宜蘭旅遊車潮，尖峰時段可能有排隊回堵狀況。

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高公局指出，根據歷年端午節連假大數據資料研判，國5南向南港系統至頭城路段於端午節連假前1日9-24時、連假首日5-16時、第2日6-15時，及北向宜蘭至坪林路段於連假第2日11-24時及收假日9-22時等5大時段，車速將低於每小時40公里，預估行車時間含匝道排隊時間為平常的5到7倍。

▲國5替代道路。（圖／高公局提供）

為紓緩國5尖峰時段壅塞，高公局規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，高公局呼籲，用路人於尖峰時段可改行駛替代道路，其中南向建議走台9線或106乙，北向則建議走台9線，或可多搭乘公共運輸，國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。

另用路人倘若仍有開車行駛國5需求，高公局提醒，連假首日0到12時及第2日5到12時，國5實施石碇及坪林南向入口封閉；連假第2日及收假日於13到18時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。