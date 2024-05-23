女睡覺發現「陌生男躲在床底下」　報警嚇壞：已住4個月還偷內衣

▲女意外發現陌生人躲在床底下。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子某次回家時意外發現，一名陌生男子竟然躲在她床底下，嚇得她趕緊報案，警方到場後才知道，這名男子竟然偷偷住在她和2名孩子的家中長達4個月，平時趁她不在家時，用她的浴室，吃她買的食物，還偷玩孩子們的電動。

女網友＠thehodgepodgeplace近來在TikTok上分享發現陌生人住在她家中的故事，驚悚故事曝光後立刻爆紅，獲得130多萬點閱。女子表示，她26歲就買下這棟房子，並且與2名孩子一起居住在裡面，由於她是單親媽媽，每天都需要長時間工作，所以有時候她會帶著孩子去住爸媽家，請爸媽幫忙一起照顧。

女子表示，有一次她在爸媽家過夜，早上9時左右回到自己家，想到床上小睡一下時，聽到床底下傳來奇怪的聲音，意外發現一名陌生男子竟然躲在她床底下。

女子嚇得跑到家外並且報警，警方後來將躲藏在她家的男子逮捕，發現男子是曾經到她家工作過的除草工人，對方坦承，因為無家可歸所以一直偷偷借住在她家中，已經長達4個月，而且警察搜查男子物品時，還發現女屋主和其他女子的內衣。

驚悚故事爆紅後引發網友討論，許多網友嚇壞表示，「天啊，我祖母每次回家時也都會特別檢查一下床底，很怕有人躲在裡面」、「這就是為什麼我認為家中一定要安裝監視器」，另外也有許多網友認為，男子竟然還私藏女屋主內衣，懷疑對方除了借住以外還可能意圖不軌。