美第2例「人類接觸乳牛」染禽流感　調查曝2成市售牛奶含病毒粒子

▲美國發生第二例人類接觸乳牛後感染禽流感的案例。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國官員22日宣布，自從3月底首次在乳牛身上發現禽流感病毒以來，已確認第2起人類因接觸乳牛而感染禽流感的案例，患者是密西根州一名酪農業人員，但美國疾病控制預防中心（CDC）表示，一般大眾的染疫風險仍然很低。另有調查發現，美國市售牛奶中2成含有禽流感病毒粒子。

根據路透社報導，美國CDC表示，自3月以來針對將近40人進行病毒檢測，包含這名最新被驗出確診的密西根酪農，但並未發現禽流感在人與人之間傳播的證據。CDC補充，受檢測的對象都與乳牛牧場有關，或者曾接觸過乳牛牧場。此前，美國4月通報首例德州酪農感染禽流感案例。

美國目前為止有9個州通報在乳牛身上驗出禽流感，密西根州和德州也包含其中。根據美國食品藥物管理局（FDA）的調查，在大約20%的零售牛奶樣品中發現H5N1病毒粒子，科學家們相信，這代表此次病毒爆發範圍更廣。

與德州的案例相似，密西根州的患者也只報告了眼部症狀。據密西根州衛生服務部門稱，患者症狀輕微並已康復，該名酪農經常接觸感染禽流感的家畜。

據CDC提出的主要假設是，這起案例是乳牛對人傳播病毒的結果，有鑑於受感染乳牛的生乳中含有高程度的病毒，加上禽流感在乳牛群體間的傳播程度，未來可能還會發現「更多類似的人類病例」。

美國農業部（USDA）表示，他們認為未經巴氏消毒法（又稱巴斯德殺菌法）的牛奶，是病毒在乳牛個體之間傳播的主要途徑，不過目前並不清楚確切傳播方式。為了限制牛隻之間的病毒傳播，農業部4月底開始要求乳牛在跨州運送前需進行禽流感檢測。