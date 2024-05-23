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解放軍發布「越海殺器」海報展示裝備　強調與台獨水火不容

▲東部戰區發布組合海報《越海殺器》。（圖／翻攝自東部戰區）

▲大陸東部戰區發布組合海報《越海殺器》。（圖／翻攝自東部戰區）

記者鄭思楠／綜合報導

中共23日一早宣布，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。隨後，東部戰區再度發布一組軍演海報《越海殺器》。

解放軍東部戰區23日宣布位台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，根據公告，共軍此次軍演範圍包括：台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊，同時動員東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力。

組合海報展示「踹門神器」殲-20、「炸彈卡車」殲-16、「中華神盾」052D型飛彈驅逐艦、「登陸猛將」071型綜合登陸艦、「東風快遞」東風導彈、「量大管飽」遠箱火（解放軍現役頭號高機動制導火箭炮作戰平台）。

東部戰區稱，「台獨」與台海和平水火不容，東部戰區開展「聯合利劍—2024A」演習是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

東部戰區說，「戰區官兵長纓在手、嚴陣以待，劍指『台獨』的殺『獨』神器已就位。」東部戰區表示，「倚外是邪路，謀『獨』是絕路，促統是出路，祖國必須統一，也必然統一。」

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