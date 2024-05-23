大谷翔平斥資2.55億買洛杉磯豪宅！　奢華內裝曝光

▲大谷翔平斥資2.55億買下洛杉磯豪宅。（圖／翻攝自Zillow ）



記者張方瑀／綜合報導

美國職棒道奇隊（Dodgers）日籍球星大谷翔平婚後與太太田中真美子定居洛杉磯，有媒體報導指出，他斥資785萬美元在洛杉磯近郊買下一棟佔地1公頃的豪宅，裡面還有電影院、健身房和籃球場等設備。

▲大谷翔平斥資2.55億買下洛杉磯豪宅。（圖／達志影像／美聯社）



大谷翔平斥資785萬美元（約台幣2.55億元）買下位於洛杉磯「拉肯亞達─弗林楚奇」（La Cañada Flintridge）的一棟豪宅，這裡距離道奇隊球場約20.9公里，車程約20分鐘。《洛杉磯時報》透過房地產紀錄證實這筆交易，而匿名的房產消息人士證實，大谷翔平就是買家。

▲▼大谷翔平斥資2.55億買下洛杉磯豪宅。（圖／翻攝自Zillow ）



報導指出，這棟豪宅的賣家是脫口秀主持人卡蘿拉（Adam Carolla），他在2018年以732.7萬美元（約台幣2.38億元）買下，如今以785萬美元售出，也成為這處社區最昂貴的交易之一。

這棟3層樓豪宅建於2013年，佔地1公頃，面積為327平方公尺（約98.9坪），除了擁有5間臥室、6.5間浴室外，還附有電影院、SPA房、健身房和籃球場。