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大谷翔平被告知「換代打」當場嚇呆！　表情凍結畫面曝光

▲▼大谷翔平被告知「換代打」當場嚇呆。（圖／翻攝自X）

▲大谷翔平被告知「換代打」當場嚇呆。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊21日對上響尾蛇隊，日籍球星大谷翔平在第8局準備上場打擊時，卻被教練通知要換代打，讓拿著球棒的大谷瞬間「嚇呆」，一臉不可置信的樣子，旁邊的隊友也笑翻，影片曝光後更讓網友大讚，大谷就是真性情。

道奇21日晚間對上響尾蛇隊，大谷在第8局拿好球棒準備上場打擊時，卻被教練通知要換代打，而負責代打的隊友羅哈斯（Miguel Rojas）也拿著球棒走上場，讓大谷當場傻眼，呆滯在原地，一臉不可置信。

一旁的隊友赫南德茲（Teoscar Hernández）立刻笑到不行，一手猛拍大谷的肩膀，但大谷還是一臉嚇壞的表情，直到羅哈斯走回來跟他說是只是開玩笑，口譯也立刻幫忙解釋，他才如釋重負笑了出來。

這段影片曝光後，也讓網友笑翻直呼，「大谷的反應也太真實」、「笑死我了」、「大谷就是真性情」。

此役大谷翔平擔任指定打擊，排在第2棒，4打數敲出2支安打，有1分打點，跑出2次盜壘成功，替球隊跑回2分，被三振1次，打擊率0.356，但道奇隊終場3比7不敵響尾蛇，中斷4連勝。

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