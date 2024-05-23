快訊／殺人未遂犯脫逃4天終於落網　歸案送高雄凱旋醫院

記者劉昌松／台北報導

殺人未遂犯簡郁紘被法院宣告需接受刑前治療，卻在19日趁收容的基隆某醫院逃脫，遭基隆、台北地檢署雙發通緝，簡男利用客運、捷運逃回雙北，22日晚間在新莊落網後，先送基檢調查脫逃案，23日再解送回北檢歸案，檢察官將訊問後，將簡男改送擁有全台唯一專責司法精神病房的高雄凱旋醫院，繼續接受較高強度戒護的監護處分。

▲簡郁紘逃脫4天落網，送北檢再次執行監護處分。（圖／記者劉昌松攝）

簡郁紘罹患思覺失調，有竊盜、傷害等紀錄，2023年1月23日晚間隨機尾隨婦女，並趁對方不注意時，持玻璃酒瓶連續重擊對方頭部，簡男在案件審理中表示：「我覺得魔鬼指使我，我不能抗拒，我一旦抗拒，他知道折磨我方式，讓我感覺很討厭」。

台北法院依殺人未遂判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，交由台北地檢署依保安處份執行法，送基隆地區的簽約醫院進行監護，不料，簡郁紘19日上午於醫院脫逃，徒步逃往基隆市區徘徊，並在西定路一處超商竊取2瓶飲料，往濱海、八斗子、瑞芳等處移動，後來當天下午他搭乘首都客運「1579」前往台北市松山區，並在南京東路、三民路口下車。

到了20日，簡男在台北車站附近、龍山寺、西門町等地出沒，還從龍山寺捷運站搭車，到板橋新埔站下車，隨後從5號出口步行往環河西路方向離開，讓警方繃緊神經。所幸經過連日追查，警方總算在新莊逮到人，讓許多民眾放下心中大石。