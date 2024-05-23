　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／殺人未遂犯脫逃4天終於落網　歸案送高雄凱旋醫院

記者劉昌松／台北報導

殺人未遂犯簡郁紘被法院宣告需接受刑前治療，卻在19日趁收容的基隆某醫院逃脫，遭基隆、台北地檢署雙發通緝，簡男利用客運、捷運逃回雙北，22日晚間在新莊落網後，先送基檢調查脫逃案，23日再解送回北檢歸案，檢察官將訊問後，將簡男改送擁有全台唯一專責司法精神病房的高雄凱旋醫院，繼續接受較高強度戒護的監護處分。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲簡郁紘逃脫4天落網，送北檢再次執行監護處分。（圖／記者劉昌松攝）

簡郁紘罹患思覺失調，有竊盜、傷害等紀錄，2023年1月23日晚間隨機尾隨婦女，並趁對方不注意時，持玻璃酒瓶連續重擊對方頭部，簡男在案件審理中表示：「我覺得魔鬼指使我，我不能抗拒，我一旦抗拒，他知道折磨我方式，讓我感覺很討厭」。

台北法院依殺人未遂判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，交由台北地檢署依保安處份執行法，送基隆地區的簽約醫院進行監護，不料，簡郁紘19日上午於醫院脫逃，徒步逃往基隆市區徘徊，並在西定路一處超商竊取2瓶飲料，往濱海、八斗子、瑞芳等處移動，後來當天下午他搭乘首都客運「1579」前往台北市松山區，並在南京東路、三民路口下車。

到了20日，簡男在台北車站附近、龍山寺、西門町等地出沒，還從龍山寺捷運站搭車，到板橋新埔站下車，隨後從5號出口步行往環河西路方向離開，讓警方繃緊神經。所幸經過連日追查，警方總算在新莊逮到人，讓許多民眾放下心中大石。

ET快訊
16英雄終身免費搭中捷！6人還沒找到：橘衣哥、粉衣姐、攝影哥
以色列女兵被擄最新畫面！反綁壓牆上　哈瑪斯：可以懷孕
快訊／魏德聖道歉！　認了「誤傷台積電」
快訊／殺人未遂犯送往高雄凱旋醫院
3刀男怨身體檢查「怎麼會是這樣」　進看守所一夜難眠
快訊／高雄驚悚車禍！　機車後座女乘客慘死
快訊／3張千萬發票無人領！　繳停車費中大獎
「藐視國會」多容易觸發？　蘇巧慧示範給你看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開車猛撞輪框砸頭...情敵滿地血　冷笑「我撞的」恐怖金門男收押

16英雄終身免費搭中捷！6人還沒找到：橘衣哥、粉紅衣姐、攝影哥

解放軍演習！4艘海警船航入東引、烏坵　海巡署監控驅離畫面曝

沒繫安全帶高速自撞…駕駛「頭皮掀開見骨」！2昏迷送醫搶救

半夜溜進公寓「21分鐘放火3次」　碩班男下場關半年

快訊／殺人未遂犯脫逃4天終於落網　歸案送高雄凱旋醫院

高雄婚紗工作室起火！婚宴用品「全燒掉了」　新人傻眼　

中捷3刀男怨身體檢查「怎麼會是這樣」　 進看守所一夜難眠

重摔幼兒「躲鏡頭打巴掌」台南2教保員終身不得任教　再罰60萬

快訊／高雄驚悚車禍！砂石車右轉撞機車　後座女乘客慘死輪下

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

中捷砍人新畫面曝光！黑衣大叔擋下兇嫌揮刀　全場讚爆「英雄」

開車猛撞輪框砸頭...情敵滿地血　冷笑「我撞的」恐怖金門男收押

16英雄終身免費搭中捷！6人還沒找到：橘衣哥、粉紅衣姐、攝影哥

解放軍演習！4艘海警船航入東引、烏坵　海巡署監控驅離畫面曝

沒繫安全帶高速自撞…駕駛「頭皮掀開見骨」！2昏迷送醫搶救

半夜溜進公寓「21分鐘放火3次」　碩班男下場關半年

快訊／殺人未遂犯脫逃4天終於落網　歸案送高雄凱旋醫院

高雄婚紗工作室起火！婚宴用品「全燒掉了」　新人傻眼　

中捷3刀男怨身體檢查「怎麼會是這樣」　 進看守所一夜難眠

重摔幼兒「躲鏡頭打巴掌」台南2教保員終身不得任教　再罰60萬

快訊／高雄驚悚車禍！砂石車右轉撞機車　後座女乘客慘死輪下

共軍宣布今起在台灣周邊軍演　民進黨團：慎防藍白勾結共產黨

BMW i5 Touring確定6／6發表！雙車型、市場唯一豪華電動旅行車

年度前三隊陣容出爐　詹皇連20年獲選史上第一人

開車猛撞輪框砸頭...情敵滿地血　冷笑「我撞的」恐怖金門男收押

16英雄終身免費搭中捷！6人還沒找到：橘衣哥、粉紅衣姐、攝影哥

「子宮頸癌」潛伏期長達20年！初期無症狀　醫教你「1方式」早發現

解放軍演習前夕發文「熊孩子經歷什麼才完整？」　陸網：揍就老實

解放軍軍演回應賴清德就職演說　陸軍事專家：東部海域可截斷3條線

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

解放軍發布「越海殺器」海報展示裝備　強調與台獨水火不容

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

中捷兇嫌犯案動機曝　「高雄北上砍人」傳跟女友父有關

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

殺人未遂犯藏宿舍　室友曝他借菸又借錢　

「我不是神經病」！殺人未遂逃脫犯曝逃亡原因

即／天道盟精神領袖吳桐潭癌逝　享壽75歲

即／極度危險犯抓到了！簡郁紘趴趴走4天新莊落網

獨／假名應徵臨時工！逃犯「誤寫本名」露餡

受刑人強制治療17年　求停止：有那麼可惡嗎

快訊／上班注意！　國1「緩撞車」遭撞回堵中

簡郁紘逃亡4天三度變裝　落網面容曝光

獨／高雄39歲警官主動脈剝離　他組長3月前癌逝

快訊／國道事故塞爆！　回堵5公里

逃犯簡郁紘去工地2天　還沒領薪就被逮

更多熱門

相關新聞

殺人未遂逃犯今移送地檢署！基隆警大陣仗戒護

殺人未遂逃犯今移送地檢署！基隆警大陣仗戒護

39歲殺人未遂犯簡郁紘19日自基隆某醫院脫逃，昨（22日）晚在新北市新莊落網，他在逃亡期間3度變裝，落網時聲稱自己精神沒問題，是因受不了精神病院環境才選擇逃脫。簡嫌落網後，由基隆市警察局帶回，今（23日）早8時50分基隆第四分局將簡嫌押往基隆地檢署歸案（脫逃），結束後將再送往台北地檢署歸案（殺人未遂）。

殺人未遂犯藏宿舍　室友曝他借菸又借錢　

殺人未遂犯藏宿舍　室友曝他借菸又借錢　

殺人未遂逃犯倒垃圾被逮！室友見警嚇壞

殺人未遂逃犯倒垃圾被逮！室友見警嚇壞

殺人未遂逃犯移送「全程低頭沉默」

殺人未遂逃犯移送「全程低頭沉默」

簡郁紘逃到地藏庵求神　擲不到聖筊

簡郁紘逃到地藏庵求神　擲不到聖筊

關鍵字：

殺人未遂戒護脫逃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

中捷兇嫌犯案動機曝　「高雄北上砍人」傳跟女友父有關

阮經天母親離世！經紀人低調證實

謝金燕最新照「瘦到不認識自己」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

抽中現賺4.76萬元！　德微明起開放申購

即／解放軍東部戰區：今起於台灣周圍展開演習

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面