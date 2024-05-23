高雄五金行大火疑女童「煙火區玩打火機」　她嘆：父心血全沒了

記者許宥孺／高雄報導

高雄楠梓火車站對面的五金行，昨(22日)晚間發生嚴重火警，鐵皮屋大面積燃燒，現場竄出濃烈火煙，火勢延燒2個多小時才撲滅，導致店家損失慘重。事後，自稱老闆女兒無奈透露，疑為客人的小孩去櫃台偷拿打火機點煙火，導致火勢一發不可收拾。不過消防局對此表示，起火原因仍在調查中。

事發在22日晚間9點37分，警消獲報，楠梓區楠梓新路發生火警，消防局出動12車24人前往搶救，趕抵現場時，發現失火宅是一間在地知名五金行，現場不斷地竄出火舌和濃烈黑煙，緊急佈設水線搶救。

▲高雄楠梓五金行發生嚴重火警。（圖／翻攝自記者爆料網）

由於火勢相當猛烈，楠梓、左營、仁武、三民等地居民都反映聞到臭味，整個天空霧濛濛，火勢持續2個小時後終於撲滅，所幸未造成人員傷亡。

事後，一名女子於地方社團留言表示，五金行是她家開的，「起火原因是客人的小孩去櫃檯偷拿打火機去煙火區玩，結果一發不可收拾」。

▲店家指出，疑女童拿打火機玩煙火致災。（圖／記者吳世龍翻攝）

女子語露無奈：「所以小孩不要只會生，更要會管會教，但現在說什麼也沒用了，家父的心血全沒了」，希望肇事者能扛起責任，不過仍由父親決定是否索賠，她身為兒女也只能生氣而已。

不少網友看完後也忿忿不平，「天啊！誰家孩子告他孩子放火」、「這太扯了吧！但那個家長該負的責任還是要負吧！」、「一定要告！ 不能這樣算了！」。不過也有網友要女子換個角度想，至少火警沒有人傷亡，算是不幸中的大幸，還好家人都平安；另有一名外送員指出，當時在幫忙打電話、移機車時，直擊店家門口有一名大人在罵小孩。

針對女子控訴，消防局強調，起火原因由火調人員調查中。