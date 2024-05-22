又是「鷹眼神探」找到人！殺人未遂逃犯落網　靠他調監視器抓人

記者柯振中／綜合報導

涉嫌殺人未遂的39歲男子簡郁紘脫逃4天落網，22日晚間被新莊警方逮捕，讓許多北部民眾終於安心。值得一提的是，這次出手協助調閱監視器的員警，又是有「鷹眼神探」之稱的巡佐石春吉，他5月中才透過監視器，鎖定三重滅門案嫌犯的行蹤，如今又再度立下大功，調閱監視器的功力令人讚賞。

▲簡郁紘落網，警方靠鷹眼神探石春吉調閱監視器掌握行蹤。（圖／記者陳以昇翻攝）



根據調查，簡郁紘患有思覺失調症，今年1月間曾持酒瓶攻擊民眾，犯了殺人未遂罪嫌，而被判3年，不料他在住院治療期間，從基隆醫院脫逃，接著一路前往台北、新北等地，令雙北許多民眾感到十分擔憂。

▲石春吉調閱監視器的功力相當了得，這次又協助警方逮捕殺人未遂脫逃的簡姓嫌犯。（圖／翻攝臉書／新北市政府警察局）



所幸這次警方大動作抓人，「鷹眼神探」石春吉再度參與其中，並且靠著一雙鷹眼，成功鎖定了簡郁紘的特徵、行蹤，協助警方逮到人。

據了解，這已非石春吉首次協助破案，過去他曾參與偵破過民生路殺人案、館長槍擊案、台版柬埔寨案、新店槍擊案、永和分屍案、地表最大宗毒品海洛因案等案件，今年5月中時，也是他帶領「鷹眼隊」的成員調閱監視器，成功找到了三重滅門案張姓兇嫌的行蹤，讓警方能夠順利逮人，出色的調閱監視器能力令人讚賞。