老舊電氣易釀災　臺東縣府呼籲安裝住宅火災警報器

▲老舊電器易釀火災。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣近1個月發生幾起疑似老舊電器設備火災，警消人員獲報搶救後火勢順利撲滅，才沒有釀成更嚴重的意外。臺東縣消防局表示，根據分析火災發生原因前3名，除常見的爐火不慎之外，因「電氣因素」造成的火災，也常占據火災發生原因的排行榜，可見「電器產品使用」引發的災害，在日常生活中相當常見，也要更加注意。

消防局強調，老舊電器設備之電線可能因不當的使用方式及習慣，家中如臥室及客廳等處長期被重物壓住、拉扯造成芯線斷裂，或者累積許多灰塵引起積汙導電等等，以上這些狀況都會提高電器設備的危險性，民眾使用上應特別留意其安全性。

防範電氣火災，要注意五不一沒有的要點：「電源插座不長時間使用」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「用電不超過負載」、「電器周圍不放置可燃物」及「沒有安全標章的電器不要使用」，只有掌握這些要點，才能降低常見居家用電的危險。

消防局提醒民眾，使用電器產品一定要保有良好使用習慣，更加呼籲居家一定要安裝『住宅用火災警報器』及早偵知火災，住家類型如為透天厝或家中有長者或身心障礙者，可考慮安裝『連動式住宅用火災警報器』，可於火災發生初期，即時發出警報提醒民眾盡早逃生及應變。