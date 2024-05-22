　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

老舊電氣易釀災　臺東縣府呼籲安裝住宅火災警報器

▲老舊電器易釀火災。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲老舊電器易釀火災。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣近1個月發生幾起疑似老舊電器設備火災，警消人員獲報搶救後火勢順利撲滅，才沒有釀成更嚴重的意外。臺東縣消防局表示，根據分析火災發生原因前3名，除常見的爐火不慎之外，因「電氣因素」造成的火災，也常占據火災發生原因的排行榜，可見「電器產品使用」引發的災害，在日常生活中相當常見，也要更加注意。

消防局強調，老舊電器設備之電線可能因不當的使用方式及習慣，家中如臥室及客廳等處長期被重物壓住、拉扯造成芯線斷裂，或者累積許多灰塵引起積汙導電等等，以上這些狀況都會提高電器設備的危險性，民眾使用上應特別留意其安全性。

防範電氣火災，要注意五不一沒有的要點：「電源插座不長時間使用」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「用電不超過負載」、「電器周圍不放置可燃物」及「沒有安全標章的電器不要使用」，只有掌握這些要點，才能降低常見居家用電的危險。

消防局提醒民眾，使用電器產品一定要保有良好使用習慣，更加呼籲居家一定要安裝『住宅用火災警報器』及早偵知火災，住家類型如為透天厝或家中有長者或身心障礙者，可考慮安裝『連動式住宅用火災警報器』，可於火災發生初期，即時發出警報提醒民眾盡早逃生及應變。

ET快訊
快訊／殺人未遂犯抓到了！
獨／BMW保養被偷開！深夜趴走7hrs國道飆速149km　她
劉在錫出道33年終於結束租屋生活！　砸2億買江南豪宅
詐團利用「長髮哥」騙錢　刑事局出手了
嚴重亂流數恐增3倍　科學家示警
馮語婷被「拍下真面目」首發聲！　揭高男身分：人人都可以是

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

臺東縣府6月搶先推旅遊獎勵　縣長饒慶鈴：歡迎民眾遊臺東

「兒子」傳訊索20萬　台東情侶急奔郵局...行員報警阻詐

嘉市警教育合作反霸凌　全市45所學校宣導走透透

老舊電氣易釀災　臺東縣府呼籲安裝住宅火災警報器

新生國中美術班學習成果美展　台東文化處藝文中心展出

領錢投資「說不出股票代號」　警銀聯手阻詐保民眾百萬血汗錢

康寧大學為學子祈福　祝福專技畢業生國考包中

東港安泰醫院聯手瓦磘國小附設幼兒園　打造兒童優化醫療照顧

驚魂！高雄婦聽導航開進墓地又卡田中　恆春警助脫困

台南400全民教育　「教育的時空旅行」主展館搶先開箱！

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

臺東縣府6月搶先推旅遊獎勵　縣長饒慶鈴：歡迎民眾遊臺東

「兒子」傳訊索20萬　台東情侶急奔郵局...行員報警阻詐

嘉市警教育合作反霸凌　全市45所學校宣導走透透

老舊電氣易釀災　臺東縣府呼籲安裝住宅火災警報器

新生國中美術班學習成果美展　台東文化處藝文中心展出

領錢投資「說不出股票代號」　警銀聯手阻詐保民眾百萬血汗錢

康寧大學為學子祈福　祝福專技畢業生國考包中

東港安泰醫院聯手瓦磘國小附設幼兒園　打造兒童優化醫療照顧

驚魂！高雄婦聽導航開進墓地又卡田中　恆春警助脫困

台南400全民教育　「教育的時空旅行」主展館搶先開箱！

快訊／極度危險犯抓到了！搭客運、捷運趴趴走4天　簡郁紘新莊落網

星宇航空「3倍薪水挖角」調查官跳槽　運安會坦言：留不住人

Snow Man佐久間大介甩搞笑形象演「恐怖跟蹤狂」！隊友笑翻：找對人

黃捷質詢「早餐吃什麼」官員拒答成藐視國會　白喬茵：別再說腦殘話

江承諺轉戰台鋼變身防禦率王　餅總剖析「聰明」策略

搭北高旅展華航西雅圖未稅2.2萬元起　阿聯酋航空送渡假村門票

劉在錫出道33年終於結束租屋生活！「砸2億買江南豪宅」韓網驚：現在才？

詐騙集團利用「長髮哥」騙錢　刑事局出手了：已主動偵辦

企業經營權之爭難解？　永佳捷董座點出唯一解方

臺東縣府6月搶先推旅遊獎勵　縣長饒慶鈴：歡迎民眾遊臺東

家裡有蟬...男友高分貝尖叫處理 見愛貓接近崩潰揮紙箱：停下來！

地方熱門新聞

逃犯事件　宜蘭學校全面暫停開放

季節變換喉嚨癢癢　醫授精準找到列缺穴解決

集集鎮公所移除火車站周邊1.6公里小葉欖仁

技術翻轉人生　謝富生從叛逆少年到大學生

桃園前客家局長林昭賢父親病逝　低調辦理後事

隨機砍人事件後！中捷人潮銳減　見警率增加

花蓮「好市加倍劵」　邀您暑假迺東大門夜市

4歲女童溜出門　被帶回派出所看卡通吃餅乾

台南市府加強公共運輸緊急應變讓民眾搭車安心

因應中捷隨機傷人案黃偉哲：強化人員危機反應訓練

拍片找景很困擾？台南幫你全搞定！

新北打造人本環境　侯友宜視察土城人行道

嘉義配天宮國際籃球錦標賽　122隊2000人參賽

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

更多熱門

相關新聞

新生國中美術班學習成果美展　台東文化處藝文中心展出

新生國中美術班學習成果美展　台東文化處藝文中心展出

台東縣立新生國民中學112學年度第31屆美術班學習成果美展『藝癒』，自5月21日起至26日於臺東縣政府文化處藝文中心1、2樓展覽室與藝廊展出，並在22日上午10:20舉行開幕典禮，歡迎民眾踴躍前往欣賞。

1電器沒關過！婆婆愣「不會壞？」　一票笑了

1電器沒關過！婆婆愣「不會壞？」　一票笑了

台東金樽漁港驚傳意外！漁民落水不治

台東金樽漁港驚傳意外！漁民落水不治

欣興蘆竹廠火警！機台莫名起火待查

欣興蘆竹廠火警！機台莫名起火待查

百大青農選拔出爐　臺東4人獲選個人組

百大青農選拔出爐　臺東4人獲選個人組

關鍵字：

火災電器台東

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

快訊／殺人未遂犯最新行蹤曝光！捷運板橋新埔站下車

歐漢聲大方認愛！

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面