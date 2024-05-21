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淡江大橋工程進度66%！明年底完工　李孟諺：台灣國門新地標

▲▼交通部長李孟諺視察淡江大橋工程。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺今前往視察淡江大橋工程。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

被視為世界級指標性橋樑「淡江大橋」工程進度如火如荼推進，目前已達66%，新任交通部長李孟諺上任後首個視察行程則前往淡江大橋工程，李孟諺表示，淡江大橋是國內有史以來，跨距最大的不對稱的斜張橋，是台灣工程的驕傲，更是世界地標，預計明年底完工，讓各國旅客搭機看到淡江大橋就知道台灣到了。

交通部長李孟諺今(21)日視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」時表示，行政院長卓榮泰相當重視重大公共工程，淡江大橋正是其中之一。因此他上任後第一個視察行程，即安排實地了解淡江大橋施工進度，指示公路局全力掌握工程期程。

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李孟諺表示，淡江大橋為交通部推動最重要工程之一，大橋設計將淡水夕照地景、建築藝術與工程巧妙融為一體，展現台灣橋梁技術的進步，淡江大橋也是世界級指標性的橋樑，不僅採創新及突破工程技術，在鹽份較高的濱海地區施工增加工程難度，他勉勵監造與施工團隊克服一切挑戰與困難，朝目標明(114)年底完成。

▲▼交通部長李孟諺視察淡江大橋工程。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺視察淡江大橋工程。（圖／交通部提供）

李孟諺指出，淡江大橋興建有三項重大意義，首先，這座橋不僅是西濱台61線往北延伸跨過淡水河重要關鍵，未來甚至有機會沿伸台2線、北海岸，讓西濱快速道路、淡水河以北可快速連結桃園機場與台北港。且淡海地區市鎮因快速成形與人口不斷進駐，目前僅靠一條中正東路往來台北，假日塞車非常嚴重，未來淡江大橋能解決聯外交通問題，讓交通得到大幅改善。

李孟諺更有感而發指出，淡江大橋是國內有史以來，跨距最大的不對稱的斜張橋，是台灣工程的驕傲，更是世界的地標，期許公路局施工團隊克服一切挑戰與困難，讓工程如期如質完工，屆時淡江大橋將成為台灣國門新地標，世界各國遊客坐飛機從桃園機場起飛或降落，看到淡江大橋就知道台灣到了。

▲▼交通部長李孟諺視察淡江大橋工程。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺上任後首個視察行程為淡江大橋工程。（圖／交通部提供）

公路局則說明，淡江大橋計畫總經費約230億元，分為三標推動辦理，其中兩端的聯絡道已分別於110年通車，主橋段屬於第三標工程，工程於108年2月開工，截至5月19日工程進度穩定且略有超前，進度已達約66%。

此外，公路局指出，淡江大橋主橋長達920公尺，主跨長度達450公尺，為全世界最大跨距不對稱斜張橋，工程單位針對淡水夕照地景、淡水河口鳥類飛行、河口濕地紅樹林與底棲生物等進行研究與環境監測，確認目前工程對環境生態並未造成影響。

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