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偏鄉公路客運可載貨5／24上路　運費不得超過全票

▲台東縣首條跨域至屏東縣的幸福巴士路線正式通車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲繼幸福巴士後，交通部再開放偏鄉客運可載貨。（資料圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今（21日）公告修正「汽車運輸業管理規則」，擴大偏鄉公路客運業者也能經營貨運，其中貨運費不能超過客運全票金額，且可拒絕運送違禁品或危險物品，交通部表示，該新制今公告起3天後生效，5月24日起實施。

因應偏遠地區公共運輸資源匱乏，既有汽車客、貨運輸業者經營意願低，為強化偏遠地區公共運輸服務，並善用民間資源，偏鄉除已開放「幸福巴士」除載客也能載貨外，交通部再放寬偏鄉公路客運業者也能經營貨運。

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交通部今公告修正「汽車運輸業管理規則」，明訂偏鄉公路及市區汽車客運業可提供偏遠地區貨運服務，檢具計畫書向該管公路主管機關提出申請並經核定後，以其行駛班車提供貨運服務；公路主管機關核定前，應先徵詢當地相關貨運業同業公會意見後，經評估確能填補經營意願低落地區之貨運服務需求者，始予許可。

交通部表示，基於市區及公路汽車客運路線於偏鄉地區經營不易，拉長班距致民眾交通不便，希望透過鬆綁客貨共載限制，有效利用客運閒置空餘運能，提高客運業者經營偏鄉之效益與意願。

此外，修法也規定偏鄉客運載貨承運的每件貨物運費，不得超過客運路線實收票價之全票金額。但若公路主管機關另有規定者，從其規定。另營運時間、營運班次、貨物運費表，應於各該路線車站、車廂內或站牌公告；車輛載貨空間應與載客空間有適當區隔，並應將裝運貨物固定妥當；裝載方式及貨物體積不得妨礙行車安全及旅客上下。

偏鄉客運載貨也規定，載運客貨重量不得超過車輛核定總重量限制；貨物屬違禁品、危險品或有危害他人身體或財產之虞者，應拒絕運送。

交通部表示，該法規今公告3天後生效，也就是5月24日起上路實施。

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