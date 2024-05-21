全國身心障礙國民運動會5／25南投開幕　5千障友克服生心理競技

▲全國身心障礙國民運動會將於5月25日開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣承辦兩年一度的全國身心障礙國民運動會，將於5月25日將舉辦開幕活動，南投縣長許淑華表示，來自全國各地選手有5千多人，南投將全縣大動員，打造最有溫度及創意的身心障礙運動會，邀請鄉親展現熱情、為運動選手加油打氣。

113年全國身心障礙國民運動會，預計辦理田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、輪椅籃球、保齡球、射箭、地板滾球、射擊、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速等多項比賽，分別於18處場地競技；開幕活動於5月25日下午4時30分起，在南投縣農工商會展中心展開序幕表演，晚上還安排迎賓活動，並有13鄉鎮市農會家政班米食饗宴，運動會至5月28日止，並提供賽事直播。

許淑華指出，全國身心障礙國民運動會為身心障礙者提供一個展現自我、面對挑戰的平台，選手不僅要克服心理障礙，還得克服生理的限制，在運動場上竭盡所能、展現平日訓練成果，相當不容易；他希望每位到南投參賽的選手都能得到很好的照顧，並感受南投的熱情，同時感謝所有投入工作的同仁，包括半年前便辛苦展開相關預演及籌備工作的學校老師、志工。

縣府提醒，配合開幕活動，祖祠路及祖師橋於5月25日下午3時至7時將進行交通管制，會場則進行人員安全管制，活動訊息可上官網了解https://sport113.ntct.edu.tw/Module/Home/Index.php。

