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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠白戰立院　他揭網路聲量：18％「支持國會改革」最多

 ▲▼立法院院會，民進黨團數度提出散會動議皆未通過。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

藍綠白為國會改革相關法案在立法院交戰，立委在議場吵得不可開交，而同時場外也有大批民眾聚集抗議程序有瑕疵。QuickseeK輿情大數據創辦人黎榮章指出，客觀的網路數據顯示，綠營並未在這波爭議中取得聲量優勢。

黎榮章表示，台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集在立法院上演「全武行」期間，網友們對於國會肢體衝突和推動國會改革的看法。數據分析結果發現，儘管民進黨極力訴求程序不正義，但似是沒有獲得多數選民認同，高達18％網友表示「支持國會改革」，贊同綠營論述批評「（法案）沒有討論直接審查」佔比僅14％，此外還有高達13％網友分別表示「下架民進黨」和「為國民黨立委們加油」。

黎榮章說，另有12％言論主張「應罷免藍白立委、解散國會」，11％網友批評「在立法院打架才是藐視國會」，10％言論批評在立法院外聲援民進黨的群眾是「職業學生」，甚至酸這是「大型面試現場」，還有9％言論表態力挺議事運作，為立法院長韓國瑜加油。總體而言，表達支持國民黨與民眾黨，或者力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，反觀表態反對、批評藍白陣營的只有2成5左右，剩下還有1成左右的網友，看不慣立法院打打鬧鬧的亂局。

立法院17日院會開始處理國會改革相關法案，藍白聯手力拚三讀，議場內爆發激烈衝突，多名立委掛彩，而院會21日繼續處理該案，藍白憑人數優勢，在舉手表決下二讀通過攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正草案。面對連日國會亂象，立法院外集結大批民眾抗議，根據主辦單位資料，現場一度有3萬人。

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