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暨大副教授牽線　東友扶輪社捐埔基10萬美元「AI醫療輔助系統」

▲東友扶輪社經暨大副教授邱顯鴻（右2）牽線，捐贈10萬美金醫療設備予埔基醫院。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲東友扶輪社經暨大副教授邱顯鴻（右2）牽線，捐贈10萬美金醫療設備予埔基醫院。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣偏鄉地區醫療資源嚴重不足，始終難以改善，國立暨南國際大學經濟系副教授邱顯鴻有感當前高科技醫療設備欠缺，因此促成國際扶輪3461地區與台中東友扶輪社的社友們，慷慨募資捐贈價值逾10萬美金的人工智慧醫療輔助系統給埔里基督教醫院，希望能有效提升大埔里地區的緊急醫療救護能量與急重症品質。

邱顯鴻指出，當前偏鄉地區不只是緊急醫療資源嚴重不足，顱內出血、心肌梗塞、主動脈剝離等急重症的快速研判及專業處理，也面臨重大難題，埔里地區醫院往往因缺乏相關的醫療設備及專業人力，因而失去搶救的先機；本次捐贈計畫為台中東友扶輪社社長廖紋志、3461地區總監楊金振帶領支持，匯集8個國內外贊助社、2個扶輪地區基金，以及17位個人贊助者之力，捐贈埔基醫院智慧醫療領域的人工智慧影像判讀系統與急重症超音波設備，總價值約320萬元。

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邱顯鴻說，這次捐贈的智慧醫療設備，是長佳智能科技開發的AI影像判讀輔助系統（包括骨齡、顱內出血、心電圖以及胸腔X光等四項服務），以及一部GE急重症超音波設備，將有助於強化埔里、魚池、國姓、水里、仁愛、信義等地區緊急醫療救護體系的能量，特別是急重症的醫療能力，預計近16萬的泛大埔里地區居民都能受惠。

南投縣衛生局副局長陳淑怡表示，樂見暨大協助媒合扶輪社將資源投放到最欠缺智慧醫療設備的大埔里地區；暨大副校長胡秀華說，希望透過與扶輪社的共同努力，能夠促成最新科技與偏鄉醫療的結合，進而有效提升偏鄉的緊急醫療救護能力及整體急重症醫療水準。

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