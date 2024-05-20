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高營養粽子暖獻愛心　雲林家扶獲贈2500顆麻香猴頭菇素粽

▲家扶阿公阿嬤一同品嘗以猴頭菇取代五花肉的美味猴菇素粽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲家扶阿公阿嬤一同品嘗以猴頭菇取代五花肉的美味猴菇素粽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午節即將來臨，雲林家扶北港服務處近日收到一名來自中部低調長期關心雲林縣家扶中心的劉小姐，共捐贈了250盒素食麻香猴頭菇粽，總價值達16萬元；今（20）日將這2500顆富含高蛋白、低脂肪的健康素粽，溫暖傳遞端午節的關懷，讓服務家庭提前享用這份美味。

雲林家扶中心北港服務處督導王耀慶表示，雖然劉小姐僅透過電話聯繫，她依然特別選擇了這些美味的麻香猴頭菇粽贈予服務家庭，希望這些營養美味又不會對家長及孩子造成負擔的粽子能讓大家安心享用。這些粽子由北農提供，以高蛋白、低脂肪、富含礦物質及維生素的猴頭菇為基底，搭配杏鮑菇、鳳眼果、香菇等健康食材，特地為家扶家庭準備。

雲林家扶的社工員們將這些麻香猴頭菇粽加熱後端上桌，貼心地幫助長輩們剝開熱騰騰的粽葉，瞬間麻油、粽葉、糯米、香菇的香氣四溢，讓阿公阿嬤們迫不及待地拿起筷子品嚐。一位阿公逗趣地說「看看猴頭菇粽裡面有沒有猴子！」逗得大家笑聲連連。阿桃阿嬤則表示，這麼大顆的粽子可以分給兩個人吃，這樣既省錢又不會怕胖。

王耀慶督導也分享道，這次的捐贈讓他十分驚喜，因為他的母親是素食者，而猴頭菇被稱為「山珍」，營養價值極高，對素食者來說是絕佳食材，富含高蛋白、低脂肪、礦物質和維生素，並含有不飽和脂肪酸、多醣體及多種氨基酸，營養價值非常豐富。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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