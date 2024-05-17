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高雄永旭希望工程慈善協會熱心公益　捐贈南消災情勘查車

▲台南市消防局舉行捐贈災情勘查車捐贈儀式，由呂文雄理事長代表捐贈，並由消防局副局長楊宗林接受並頒發感謝獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局舉行捐贈災情勘查車捐贈儀式，由呂文雄理事長代表捐贈，並由消防局副局長楊宗林接受並頒發感謝獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市消防局17日上午11時許，於關嶺分隊舉行捐贈災情勘查車捐贈儀式，由協會呂文雄理事長代表捐贈，並由消防局副局長楊宗林接受並頒發感謝獎座。

▲台南市消防局舉行捐贈災情勘查車捐贈儀式，由呂文雄理事長代表捐贈，並由消防局副局長楊宗林接受並頒發感謝獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）


高雄市永旭希望工程慈善協會於2016年創立，主要的贊助單位為永旭保險經紀人股份有限公司，該協會宗旨為育幼、救急及扶老，並全心致力於社會關懷與公益活動，一向秉持濟貧救難的慈悲精神，更經常主動發起及參與地方公益活動，陸續捐贈多部勤務車輛給各地消防局，此次捐贈的災情勘查車命名為永旭21號，為該協會捐贈給南市消防局的第3輛車輛，價值近百萬，該車性能卓越且具拖船勾，為可合法拖曳船艇之車輛，供消防局進行災情勘查、支援救災、載運人員、物資，後勤補給支援之用的重要交通工具。

▲台南市消防局舉行捐贈災情勘查車捐贈儀式，由呂文雄理事長代表捐贈，並由消防局副局長楊宗林接受並頒發感謝獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）


市長黃偉哲表示，感謝高雄市永旭希望工程慈善協會認同台南市消防局，願意捐贈給台南市消防救災車輛。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝高雄市永旭希望工程慈善協會對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實台南市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

▲台南市消防局舉行捐贈災情勘查車捐贈儀式，由呂文雄理事長代表捐贈，並由消防局副局長楊宗林接受並頒發感謝獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，感謝高雄市永旭希望工程慈善協會慷慨解囊，本次捐贈的災情勘查車，將助於消防同仁於災害發生時，迅速抵達達現場蒐集並回傳災情訊息，強化救災工作的指揮調度及部署，維護民眾的生命及財產安全。

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