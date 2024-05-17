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發揮國際人道救援　日本合同会社la terre捐贈南消100萬日圓資助救災器材

▲日本合同会社la terre公司綾戸桐恵社長，捐贈台南市消防局100萬日圓資助採購救災裝備，提升大台南救災量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本合同会社la terre公司綾戸桐恵社長，捐贈台南市消防局100萬日圓資助採購救災裝備，提升大台南救災量能，台南市副市長趙卿惠（右）代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本合同会社la terre公司綾戸桐恵社長，鑑於台灣0403花蓮地震，想起日本近年311大地震、令和6年能登半島地震損失慘重，幸虧台灣伸出友誼之手傳遞溫暖，透過捐款善心義舉重建家園，綾戸理恵社長秉持「人飢己飢、人溺己溺」的理念，捐贈台南市消防局100萬日圓資助採購救災裝備，提升大台南救災量能。

▲日本合同会社la terre公司綾戸桐恵社長，捐贈台南市消防局100萬日圓資助採購救災裝備，提升大台南救災量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次捐贈儀式是透過台南市議會李宗霖議員穿針引線促成，特地辦在台南市議會希望廣結善緣，期待「海內存知己，天涯若比鄰」。

台南市副市長趙卿惠率消防局專門委員林謙哲、科長蔡勝凱等人陪同共襄盛舉，綾戸桐恵社長體認消防局人員保障台南市民生命財產安全辛苦付出，也是對人道救援無私奉獻，為了能讓救災人員在搶救及後勤無後顧之憂，捐贈100萬日圓採購個人熱顯像儀、特搜編組人員裝備器材及市區勤務繁重分隊加菜金等善行義舉。

▲日本合同会社la terre公司綾戸桐恵社長，捐贈台南市消防局100萬日圓資助採購救災裝備，提升大台南救災量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

日本合同会社la terre公司綾戸桐恵社長表示，這次消防局特搜人員不辭辛勞前往花蓮災區救災，想起311大地震、令和6年能登半島地震場景歷歷在目，內心感慨萬分，希望透過捐贈義舉能盡一份心力幫助大家，讓消防人員更有能力保障台南市民居家安全，過著無憂無慮的生活。

▲日本合同会社la terre公司綾戸桐恵社長，捐贈台南市消防局100萬日圓資助採購救災裝備，提升大台南救災量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，十分感謝日本合同会社la terre公司綾戸桐恵社長支持，熱心挹注社會資源，對消防人員救災及後勤供給有莫大助益，會善用利器來守護市民財產安全。

▲日本合同会社la terre公司綾戸桐恵社長，捐贈台南市消防局100萬日圓資助採購救災裝備，提升大台南救災量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，今年6月是消防局擔任輪值國際人道救援月份，2023年7月已取得NAP中型搜救隊伍資格具備國際水準救災能力，未來會繼續堅守人道救援無私奉獻精神，將採購器材發揮最大效能值，提升消防硬體設備，讓救災更有效率。

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