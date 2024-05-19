台、金城隍廟聯手捐贈800萬「採購化學消防車」　救災能量大提升

▲金門縣消防局獲捐化學消防車。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

財團法人台北市臺灣省城隍廟、金門縣浯島城隍廟熱心公益，捐贈金門縣消防局800萬元採購化學消防車，今（19）日假金城鎮浯島城隍廟前廣場舉辦聯合捐贈典禮，由縣長陳福海親自主持。該消防車針對縣內3座酒廠、3座發電廠等2大基礎經濟場所，及其他4處儲存公共危險物品的場所，將提供更全面的救災保障。

長期以來，台灣省城隍廟一直與金門浯島城隍廟保持良好的交流，也參與本縣每年農曆4月12日迎城隍之盛事。在過程中，有感於金門離島籌措資金不易，因此在臺灣省城隍廟董事長蕭中川任內的支持、金門浯島城隍廟楊耀芸主委暨張克全總幹事等的居中促成以下，本次台灣省城隍廟600萬元、金門浯島城隍廟200萬元共同聯合捐贈新臺幣800萬

元予金門縣消防局採購化學消防車1輛，充實金門地區救災能量。

消防車是消防人員執行救災之必要車輛，而本次捐贈經費採購之化學消防車有別於一般消防車，針對本縣3座酒廠、3座發電廠等2大基礎經濟及民生仰賴之場所、其他4處儲存公共危險物品之列管場所及車輛火警事故等，可提供更全面的保障。

聯合捐贈典禮由台灣省城隍廟董事長蕭中川、全國城隍廟聯誼總會總會長詹鈴權暨台灣各縣市城隍廟代表等貴賓也跨海蒞臨出席，金門浯島城隍廟楊主委耀芸、張總幹事克全、消防局呂局長英華、消防局陳代理副局長國瑋、林秘書俊等人員也一同與會共襄盛舉。

縣長提到救災資源與品質一直是離島極欲提升強化之區域，然由於政府預算有限，有賴民間熱心團體與善心人士挹注資源來彌補公共服務設備的不足；也期許台灣省城隍廟及金門浯島城隍廟的善行義舉，能達到拋磚引玉的效果，讓台灣省各縣市城隍爺無遠弗屆的菩薩心普照金門，持續提升金門地區救災能量，共同努力建構金門成為安全宜居的城市。致詞結束後，縣長回贈感謝狀，最後與會貴賓們合影留念，典禮圓滿成功。