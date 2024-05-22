陸軍工「仿生魚機器人」再進化　多款偽裝「魟魚」北京軍博會亮相

記者魏有德／綜合報導

2024第九屆中國（北京）軍事智能技術裝備博覽會17日至19日在北京國家會議中心舉行。在展會上，大陸軍工新科技紛紛亮相，其中，「仿生魚機器人」從金龍魚外觀持續進化成「魟魚」造型，在水裡游動時如同真魚一般流暢，讓外人難辨真假，引起與會者關注。

▲BM-1800「蝠鱝」型仿生機器人。（圖／翻攝微博）

《中新網》報導，主辦方介紹，本屆軍博會展覽面積達到3.5萬平方米（公尺），共展出546家單位的2600多項展品，參展單位中，民營企業佔比達85%。

此前曾展出過高度仿真「金龍魚」機器人的博雅工道公司，展出更多款仿生水下機器人。其中，最受關注的展品是BM-1800「蝠鱝」型仿生機器人。該款「仿生魚」屬於大型無人潛水作業平台，設計靈感源於魟魚，具備低噪音、長續航、速度快、機動靈活、智慧化等特色。

BM-1800「蝠鱝」型仿生機器人長寬高分別為3.7公尺、1.7公尺及0.6公尺，重達500公斤，工作水深為300公尺，具備水下隱蔽行動的能力，必要時可配備鏡頭、照明燈、前視聲納、機械臂等裝置，在國防、水利水電、河道搜救、環境監測等各領域均可發揮作用。

▲大陸西北工業大學航海學院研發的仿蝠鱝柔體潛水器。（圖／翻攝微博）

此外，由西北工業大學航海學院自主水下航行器團隊研製的仿蝠鱝柔體潛水器已經正式投入南海珊瑚礁實際研究運用。該團隊以南海島礁珊瑚生長和島礁基石沉降場景，推出最新研發的30公斤、720公斤等兩款仿蝠鱝柔體潛水器，建構起小尺寸及大尺寸的仿生智慧潛水器家族。

▲上海智能軟體仿生魚「文鰩」。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，上海智能軟體仿生魚「文鰩」近日也在上海臨港亮相。「文鰩」僅需3節微小電池便可在水裡續航3小時以上，轉彎、360度翻滾或回旋，都可以暢遊自如，猶如實際生活在海水中的魟魚。

新一代「文鰩」未來將使用華為晶片實現「智慧魚腦」功能，投入海洋科學、環境保護及經濟發展等多個重要領域。