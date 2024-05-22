為統一之戰而生？　陸官方公開全新突擊運輸型直-20

▲大陸官方首次公開突擊運輸型直-20，明顯在機鼻部位加裝圓形裝置，以及機身安裝短翼。（圖／翻攝自中國軍網）

軍武中心／綜合報導

不放棄武力犯台的可能性，大陸官方日前首次公開一款直升機新機型「突擊運輸型直-20」。解放軍預設在未來的統一之戰中，讓這款全新機型執行掃清台灣守軍地面火力點，並且快速降下第一波部隊實施攻擊任務，藉以大幅度提升整體進攻效率。

從中國軍網曝光的照片中可以看見2架超低空飛行的直-20通用直升機，較近的直-20明顯與照片後方的直-20，在機鼻部位加裝了一個圓形裝置，疑似為俗稱「光電球」的機載球形光電裝置，同時機身右側還可發現其舷窗外部安裝短翼，推斷在左側應該也加裝相同短翼。綜合以上「光電球+兩側短翼」組合，說明這架直-20並非簡單的運輸型，而是可在短翼下掛載多款武器的突擊運輸型。

《騰訊軍事》指出，此次直-20突擊運輸型所安裝的機載球形光電裝置，集成紅外熱像儀、跟蹤系統、目標指示器、激光測距儀和CCD攝像機等，可大幅度提升航空器的光電偵察和對彈藥制導能力。至於兩側短翼則可掛載多款型號火力，以美軍「黑鷹」突擊運輸型為例，可在兩側短翼下掛載最多16枚「地獄火」反坦克導彈，數量追平AH-64「阿帕契」的反坦克導彈最大攜帶量。

▼ 國軍AH-64E阿帕契攻擊直升機發射地獄火飛彈。（圖／記者季相儒攝）

即便突擊運輸型直升機在飛行機動性及防護性各方面，與專用的武裝直升機有一定差距，但在面對高強度作戰時，同時擁有旺盛火力和部分運輸能力的突擊運輸型，能與武直共同進入降落場上空，在配合武直完成對敵方地面火力壓制的同時，快速釋放機內人員和物資，並在返航前為地面部隊實施一次火力支援和掩護。

文章強調，這種模式很適合在高烈度對抗環境下快速投送第一波攻擊，等待第一批機降部隊站穩腳跟且掃清附近的敵方火力點後，普通的運輸直升機就能更加安全投送來第二波、第三波等後續部隊戰力。也就是說，在未來潛在的統一之戰中，需要掃清敵守軍地面火力點，並且快速降下第一波部隊實施攻擊時，就是突擊運輸型直-20大展身手的關鍵時刻。