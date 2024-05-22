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2025再辦閱兵秀肌肉？　解放軍可望展示神秘轟-20

▲▼解放軍轟-20新型隱形轟炸機模型。（圖／翻攝 央視）

▲全球矚目轟-20神秘面紗何時揭開。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

彰顯雙方關係的緊密和諧，普丁在當選最新一屆俄羅斯總統任期，選擇中國為第一個出訪國家。值得注意的是，中俄兩國最新發表的聯合聲明中提及「雙方計劃於2025年隆重慶祝中國人民抗日戰爭和蘇聯衛國戰爭勝利80周年」，可能暗示著解放軍明年將再次舉辦大規模閱兵式，其中傳聞已久的轟-20遠程戰略轟炸機將有機會揭開神秘面紗。

在中國國家主席習近平的邀請下，俄羅斯普丁於5月16日抵達北京進行2天的國事訪問行程，雙方同時對外發表關於兩國建交75周年全面戰略協作伙伴關係聯合聲明。內容除了細數兩國建交互助合作的發展歷程及未來合作方向外，其中一段敘述吸引了大陸軍迷的特別關注。

該聲明指出，「雙方將繼續堅定捍衛第二次世界大戰勝利成果以及載入《聯合國憲章》的戰後世界秩序，反對否定、歪曲和篡改二戰歷史。雙方指出，必須進行正確的歷史觀教育，保護好世界反法西斯紀念設施，保護其免遭褻瀆或破壞，嚴厲譴責美化甚至妄圖復活納粹主義和軍國主義行徑。雙方計劃於2025年隆重慶祝中國人民抗日戰爭和蘇聯衛國戰爭勝利80周年，共同弘揚正確的二戰史觀。」

▼ 俄羅斯總統普丁16日訪問中國大陸，與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯總統普丁16日訪問中國大陸，與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

上述內容中的一句「雙方計劃於2025年隆重慶祝中國人民抗日戰爭和蘇聯衛國戰爭勝利80周年」，引起大陸軍迷對於明年可能再度舉辦大規模閱兵式的高度期待。回顧2015年中共就曾舉行抗戰勝利70周年閱兵，藉此機會向全球大秀肌肉，當時據統計受閱的500多件裝備和200多架飛機中，約84%都是首次亮相，包含99A型主戰坦克、直-10武裝直升機、直-19偵察武裝直升機、「東風-21D」反艦彈道導彈，以及「東風-26」中程彈道導彈等裝備。

因此明年若再次舉辦閱兵式，陣容不免讓大陸軍迷非常期待，其中討論度最高無疑是關於轟-20可能亮相。轟-20研製消息早在2016年就已陸續傳出，而大陸官方一直保持高度機密態度，今年3月全國兩會人大會議閉幕時，解放軍空軍副司令員王偉罕見透露，轟-20很快就會對外正式公佈，目前中國的科研人員都有能力，沒有技術瓶頸。

外界推測，轟-20是一款採用飛翼式布局和高亞音速飛行的大型隱身轟炸機，憑藉著其低可探測能力與具備超過1萬2000公里（實施一次空中加油後可達1萬8000公里）的航程，以及可內掛大約12枚長劍-20巡航導彈能力，形成覆蓋北美的洲際戰略威懾力量。

除了轟-20備受期待可能公開外，包含可能被命名為直-21的新型重型武裝直升機、「東風-27」遠程彈道導彈、完成定型工作並進入量產階段的殲-35隱身艦載戰鬥機，以及傳聞多年的國產第四代主戰坦克等，也都有機會藉由2025大閱兵的機會以官方形式首次亮相。

▼現身閱兵式的東風-21D中程彈道導彈。（圖／路透社）

▲▼中國大陸東風-21D中程彈道導彈,東風21D。（圖／路透社）

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