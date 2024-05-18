　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

主炮藏在炮塔內部　陸全新隱形護衛艦現身海試

▲▼中國一艘疑似全新超隱形護衛艦海試。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中國一艘疑似全新超隱形護衛艦進行海試。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸不斷向全球展示飛快的造艦速度，近日再被捕捉到疑似一艘全新超隱形護衛艦海試照片。外界認為，該艦很可能是某種「綜合測試平台」，其艦艇設計強調雷達隱形性能，可躲避敵軍遠距離雷達辨別，未來若服役相當適合在沿海地區執行各種任務。

從曝光的照片來看，這艘新型護衛艦外型與瑞典「偉士比級」隱形護衛艦有些相似，包含將主炮隱藏在隱形炮塔內部，只有射擊時才露出。同時艦體上層結構、甲板都沒有會增加雷達反射信號的天線和設備，加上艦體表面非常光滑，凸顯該艦對隱形性能的高度重視。

據了解，該艦艇是在2023年11月首次被外界曝光於中國某造船廠建造，時隔半年便已下水出海進行海試。美國《動力》（The Drive）網站引述智庫專家推測，這艘新型護衛艦長度約97米，排水量應該會比長90米、排水量約1500噸的056型護衛艦稍大，全新的設計加上突出雷達隱形性能，可能還需要更多的測試後，才會開始批量建造。

▼瑞典「偉士比級」護衛艦使用大量隱形設計。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼瑞典偉士比級護衛艦使用大量隱形設計。（圖／翻攝自維基百科）

針對艦艇的具體用途，報導認為應該會和瑞典「偉士比級」隱形護衛艦類似，適合在沿海地區執行各種任務。由於其隱形設計雖做不到雷達完全無法探測，但仍可以讓這艘軍艦無法被遠距離的雷達發現和辨別，而在沿海地區進行遠距離精確探測和作戰中，這艘軍艦在雷達上看起來就像較小的民用船隻一樣，讓其可以在複雜的環境中躲避追蹤。

值得注意的是，目前中國沿海的護航、反潛等任務是由056型輕型護衛艦所擔任，而從2021年底開始，中國海軍開始移交22艘056型給海警部隊，現役50多艘的056A型護衛艦則主要執行反潛作戰任務。報導進一步推測，未來新型隱形護衛艦將可能承接退役056護衛艦的使命，作為中國海軍專門的海岸防禦力量。

▼中國曝光的全新隱形護衛艦外型也讓不少軍迷想到美國朱瓦特級驅逐艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲▼朱瓦特級驅逐艦麥可蒙索爾號(DGG 1001)。（圖／翻攝自美國海軍官網）

ET快訊
沈伯洋腦震盪！台北大學教授齊「譴責國會暴力」　連署書曝
小英8年／若任APEC領袖代表3大意義　賴清德敞開胸襟力量延
快訊／男乘客搭澎湖輪落海失聯！海巡馳援搜救
少子化衝擊　3所國小確定停辦
快訊／中興橋砂石車疑自撞翻覆！駕駛雙腳遭夾受困
00940換股啟示錄　專家：00878可能剔除2檔壽險金控

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

主炮藏在炮塔內部　陸全新隱形護衛艦現身海試

中國國防部：福建號將展開後續試驗

超罕見公開！　勇鷹高教機空中視角曝光

「雷根號」航母離開日本！　甲板人形排「再見」

大台北一早轟隆響！阿帕契、F-16V飛過　第2次就職全兵力預演

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

徐巧芯「立院吹笛」　讓現場一片沈默...

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

韓國瑜西裝被扯開步入議場　郭國文凌空一躍被藍委抱下

史上最大衝突　立法院格鬥場實錄

主炮藏在炮塔內部　陸全新隱形護衛艦現身海試

中國國防部：福建號將展開後續試驗

超罕見公開！　勇鷹高教機空中視角曝光

「雷根號」航母離開日本！　甲板人形排「再見」

大台北一早轟隆響！阿帕契、F-16V飛過　第2次就職全兵力預演

員工辦公室玩「戰鬥陀螺、射飛鏢」！挨批螺絲鬆　台鐵：要求檢討

板橋寵物餐廳「2貓死亡」業者認了！　3違規罰11萬

IU同款夯鞋WRPD Runner、1906R壓軸登場！NB Grey Days灰潮新品一次看

立法院大亂鬥登外媒　路透：台灣是「喧鬧」民主國家

小S 18歲大女兒深夜發文「怕被趕出家門」！密謀一件事：她會氣瘋

沈伯洋遭推倒腦震盪！台北大學教授齊「譴責國會暴力」　連署書曝

遭藍委高處「過肩摔」頭著地　沈伯洋報平安：立院惡質事情更需關注

快訊／男乘客搭澎湖輪落海失聯！海巡馳援搜救

「TOYOTA新Yaris入門掀背」登場！外型、操控大升級　折合新台幣65萬

小英8年／唸稿又不受訪是沒自信？　解密為何限制白玫瑰綻放

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

軍武熱門新聞

罕見公開！勇鷹高教機空中視角曝

陸全新隱形護衛艦現身海試

雷根號航母離開日本　甲板人形排「再見」

中國國防部：福建號將展開後續試驗

大台北一早轟隆響！阿帕契飛過上空

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

新成員！2國家加入聯合海上部隊

076兩棲攻擊艦可彈射殲-35

F-16V戰機轟隆聲　一早劃過台北

一早轟隆聲！F-16V、IDF衝過大台北上空

海星飛彈擊沉油輪！　畫面曝光

新開發！超音速導彈「提爾鋒」

李奧納多公司24架M-346　首批6架將交付

「海上不期而遇」！路透社：美台4月祕密聯合軍演

更多熱門

相關新聞

中國國防部：福建號將展開後續試驗

中國國防部：福建號將展開後續試驗

中國第三艘國產航空母艦福建號日前完成首次出海試驗。中國國防部今天表示，福建艦將按既定計畫展開後續試驗。

普習會隔天　北韓發射多枚短程飛彈

普習會隔天　北韓發射多枚短程飛彈

罕見公開！勇鷹高教機空中視角曝

罕見公開！勇鷹高教機空中視角曝

快訊／北韓向日本海發射彈道飛彈

快訊／北韓向日本海發射彈道飛彈

以軍坦克「擊殺自己人」釀5死7傷

以軍坦克「擊殺自己人」釀5死7傷

關鍵字：

護衛艦隱形056型大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

外送員殺害小黃運將　背後鎖喉到他斷氣

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

NONO性侵前要被害女先洗澡！臉書1功能成犯罪工具

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

賴清德：盼國會朝野黨團回歸理性討論

少子化衝擊　3間國小確定停辦

立院外400人聲援　綠委感謝、他酸快衝

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

太陽花重演？學生集結立院外高牌抗議

更多

最夯影音

更多

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面