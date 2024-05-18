主炮藏在炮塔內部　陸全新隱形護衛艦現身海試

▲中國一艘疑似全新超隱形護衛艦進行海試。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸不斷向全球展示飛快的造艦速度，近日再被捕捉到疑似一艘全新超隱形護衛艦海試照片。外界認為，該艦很可能是某種「綜合測試平台」，其艦艇設計強調雷達隱形性能，可躲避敵軍遠距離雷達辨別，未來若服役相當適合在沿海地區執行各種任務。

從曝光的照片來看，這艘新型護衛艦外型與瑞典「偉士比級」隱形護衛艦有些相似，包含將主炮隱藏在隱形炮塔內部，只有射擊時才露出。同時艦體上層結構、甲板都沒有會增加雷達反射信號的天線和設備，加上艦體表面非常光滑，凸顯該艦對隱形性能的高度重視。

據了解，該艦艇是在2023年11月首次被外界曝光於中國某造船廠建造，時隔半年便已下水出海進行海試。美國《動力》（The Drive）網站引述智庫專家推測，這艘新型護衛艦長度約97米，排水量應該會比長90米、排水量約1500噸的056型護衛艦稍大，全新的設計加上突出雷達隱形性能，可能還需要更多的測試後，才會開始批量建造。

▼瑞典「偉士比級」護衛艦使用大量隱形設計。（圖／翻攝自維基百科）

針對艦艇的具體用途，報導認為應該會和瑞典「偉士比級」隱形護衛艦類似，適合在沿海地區執行各種任務。由於其隱形設計雖做不到雷達完全無法探測，但仍可以讓這艘軍艦無法被遠距離的雷達發現和辨別，而在沿海地區進行遠距離精確探測和作戰中，這艘軍艦在雷達上看起來就像較小的民用船隻一樣，讓其可以在複雜的環境中躲避追蹤。

值得注意的是，目前中國沿海的護航、反潛等任務是由056型輕型護衛艦所擔任，而從2021年底開始，中國海軍開始移交22艘056型給海警部隊，現役50多艘的056A型護衛艦則主要執行反潛作戰任務。報導進一步推測，未來新型隱形護衛艦將可能承接退役056護衛艦的使命，作為中國海軍專門的海岸防禦力量。

▼中國曝光的全新隱形護衛艦外型也讓不少軍迷想到美國朱瓦特級驅逐艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）