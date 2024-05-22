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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「韓國瑜不要把自己做小」　媒體人分析有武器逼藍綠白妥協

▲立法院長韓國瑜宣布休息，進行黨團協商。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院近期為國會改革相關法案衝突頻頻，藍綠白場內爭執不斷，而在場外也漸聚集不滿民眾，抗議程序不正義。資深媒體人尚毅夫指出，立法院長韓國瑜手中有最大的武器可以逼三黨妥協，就是喊休息，人都不要出來，讓各黨團總召都退一步，「不要把自己做小」。

尚毅夫在《新聞面對面》說，517在立法院看到衝撞，521則是看到口號、布條，這代表民進黨不走激烈抗爭的路線，原因第一是外面群眾越來越多，傳達出立院審理程序是否符合程序正義？是不是黑箱？這塊聲音變大，民進黨就佔一部份優勢。此外，法案通過並非無解，最終還有一條路是釋憲，因為立委超過1/3就可釋憲，所以現在民意起來，綠用論述去取代肢體衝突。

尚毅夫表示，這次外面抗議的群眾真的要衝，應是國民黨希望他們衝，因為很簡單，如果進來了霸佔議場，程序委員會就每週二五都擺國會改革，你們要不要退？未來人事同意權被卡住，誰的問題？變總統賴清德的問題。所以，這次衝進來，是民進黨執政，要不要動用警察權去處理，這是民進黨問題，反而民進黨麻煩。

尚毅夫也提到，在很極力對抗過程中，要去擠協商空間是很難的，現在最大問題是，韓國瑜當立院長，所有事都公開，不想被抓到問題點，但民眾黨團總召黃國昌、民進黨團總召柯建銘跟鏡頭，這三項湊齊就無解，每次朝野協商就是吵，而韓國瑜現在對民進黨而言 ，是從中立回到藍營立場，議事上規定修正動議要併未修正的原條文要念，他沒念，或108人、109人投出110票，或舉手表決是議事規定之一，但為什麼要宣告一個對藍有利的方式，讓藍委可以不用離開主席台？

尚毅夫建議，韓國瑜不要把自己做小，韓國瑜手中最大的武器可以逼三黨妥協，就是喊休息，人不出來，三黨不妥協就不要出席，院會根本沒辦法過，讓各黨都有3到5人可發言，逼大家坐好，表決器表決，如果都不同意，他也不出來主持，誰再強悍都沒用。國民黨總召傅崐萁想過這法案，韓國瑜不出來，那要不要妥協？否則以後研究學者調文獻會充滿困惑這些法案怎麼過的。

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