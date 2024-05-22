　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「新航死亡亂流」餐點滿天飛！乘客艙內自由落體　媽收兒告別簡訊嚇壞

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／翻攝自X）

▲新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死30傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

新加坡航空一架從倫敦飛往新加坡的航班21日在途中遇到嚴重氣流後緊急降落泰國，機上1名乘客死亡，另有超過30人受傷。乘客們描述，事發當時，飛機還來不及發布警告就在空中急墜，導致艙內大量物品、乘客當場被拋向空中，機內混亂一片，場面「絕對恐怖」。

據BBC報導，這架波音777飛機21日遭遇嚴重氣流時，機上的空服人員當時正為乘客們提供餐飲服務，不料飛機卻突然傾斜、搖晃，還急速下降了6000英呎，導致許多沒有繫上安全帶的乘客都被拋飛到空中，不少人的頭部甚至直接撞到了頭頂上方的行李櫃或有燈光和氧氣罩的地方，導致櫃子凹陷，甚至還有部分櫃子外殼被撞破。

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新航遭遇死亡亂流的客機行李艙因被拋飛乘客用力撞擊而破了個洞。（圖／路透）

英國乘客戴維斯（Andrew Davis）描述，事故發生當下，全機的乘客都在驚慌尖叫，因為艙內到處都是在空中飛舞的物體，「當時的亂流非常嚴重，我被咖啡灑了一身」。另一名頸部受傷的英國男子則表示，他的兒子因為沒有繫安全帶，被拋到空中後，摔在了他身後2排的地板上，「我聽說有人在廁所裡撞到艙頂後，身受重傷」。

兒子搭上了「亂流飛機」的巴克（Allison Barker）形容，兒子在事發當下傳了一封簡訊給她，表示「我不想讓你們擔心，但我正在一班瘋狂航班上，飛機正在緊急降落，我愛你們。」巴克收到訊息後嚇得六神無主，直到兒子2個小時後再次傳訊報平安，才終於放下心頭大石，「他當時肯定暈過去了，因為他記得自己上一秒還坐在座位上，但下一秒就發現自己和其他人一起倒在了地板上」。

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲機上不少物品在亂流中亂飛，導致艙內事後一片狼藉。（圖／路透）

新加坡航空透露，這起事故發生於緬甸伊洛瓦底盆地（Irrawaddy Basin）上空，事發前已飛行10小時左右，機上共有211名乘客和18名機組人員。事發後，73歲的英國乘客基欽（Geoff Kitchen）疑似因心臟病發作不幸去世，另有30多人受傷。新航表示，他們現正與泰國當局合作，為乘客提供醫療援助，並派遣團隊前往曼谷提供額外協助。

新加坡交通部長徐芳達（Chee Hong Tat）發布聲明透露，當局對這次事件深感悲痛，並承諾政府將為乘客及家屬提供援助。航空專家表示，雖然嚴重氣流引發事故較為罕見，但繫上安全帶可以在這樣的情況下保住性命。研究也表明，隨著氣候變化，未來嚴重亂流事件可能會越來越多。

ET快訊
獨／住高雄卻到台中砍人　「3刀男」曝原因：怕誤傷女友父親
LIVE／中捷3刀男赤腳進警局！英雄終身免費搭　殺人未遂犯北
快訊／兒被控性侵　林姿妙回應了
快訊／3刀男激喊：我還不想死！媽趕到警局　母子抱頭痛哭
快訊／《麻辣教師GTO》訓導主任中尾彬猝逝！
殺人未遂犯「跟通緝照有落差」！　隱身人群警方頭大
國三少女遭拘禁性侵！　長達20多天
3刀男入住摩鐵畫面曝！　凶器1周前就已買好
獨／「3刀男」病衣赤腳進警局　母不捨衝2公里外採買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誆「少給薯餅」！她大鬧30分鐘惱羞了　猛開8槍掃射麥當勞

「新航死亡亂流」餐點滿天飛！乘客艙內自由落體　媽收兒告別簡訊嚇壞

新婚度蜜月！27歲女突然昏迷倒地　「在丈夫懷中逝世」家屬悲痛

推「蝦子吃到飽」慘虧95億！連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」聲請破產

新加坡航空疑遇「晴空亂流」躲不開！　專家建議1方法自保

TikTok挑戰又出事！高中生冒險跳橋溺水　朋友為了救他也喪命

長途飛機睡不好！　專家教你「4步驟」秒入睡

手機被沒收「怒槍殺全家人」　巴西16歲少年伴屍3天才報案

快訊／日本東京電車有人持刀！　兇手遭制伏

賴清德就職　以色列媒體：台灣將壯大實力達和平目標

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

誆「少給薯餅」！她大鬧30分鐘惱羞了　猛開8槍掃射麥當勞

「新航死亡亂流」餐點滿天飛！乘客艙內自由落體　媽收兒告別簡訊嚇壞

新婚度蜜月！27歲女突然昏迷倒地　「在丈夫懷中逝世」家屬悲痛

推「蝦子吃到飽」慘虧95億！連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」聲請破產

新加坡航空疑遇「晴空亂流」躲不開！　專家建議1方法自保

TikTok挑戰又出事！高中生冒險跳橋溺水　朋友為了救他也喪命

長途飛機睡不好！　專家教你「4步驟」秒入睡

手機被沒收「怒槍殺全家人」　巴西16歲少年伴屍3天才報案

快訊／日本東京電車有人持刀！　兇手遭制伏

賴清德就職　以色列媒體：台灣將壯大實力達和平目標

自來水加壓站設備施工！竹竹苗5／29~30停水　4300戶受影響

童星于卉喬長大了　「踩10cm高跟鞋」全新造型曝光

「不老野獸」人氣不滅！勇士林志傑締造PLG人氣王4連霸

端午再現「虎霸王」　虎尾農會贈3千花生粽伴弱勢過節

3刀男情緒平靜　午餐吃排骨便當配水...曝挑選中捷犯案理由

F-16墜機！　新加坡找到原因了

台灣虎航線上旅展全線單程未稅799元起　折扣碼最高享85折

司機衝下車上廁所「忘拉手煞車」公車倒退嚕　撞凹對面休旅車

針對台中捷運隨機傷害事件　台南市府加強公共運輸緊急應變讓民眾搭車安心

樂天桃猿「動紫趴」6月登場　「暖聲情歌王」品冠獻聲

國際熱門新聞

新航空姐撞到滿臉血　乘客1死、7重傷

旅客憶新航死亡亂流　一堆人遭拋飛

即／俄羅斯：要在烏克蘭附近開始戰術核武演習

即／日本東京電車有人持刀！

即／新航客機遇亂流　死亡人數上升至2人

警員戀上15歲少女2度闖家愛愛　爸推門撞破

新航24年前桃機空難83死　今遇亂流再傳死傷

男看到粉紅特斯拉已興奮　「做愛」3小時

少女海島度假「遭多人性侵」惡狼拍下過程

台男女在日本被逮　走私液態大麻闖關

40歲女牙痛就醫　「口中清出150隻蛆蟲」

18歲男遭「膝蓋斷魂」溺斃泳池　2救生員目睹卻呆立岸邊

美股漲破高點！市場關注輝達財報　與微軟創收盤新高

新航客機遇亂流2死　3分鐘急墜6000英呎

更多熱門

相關新聞

新航疑遇「晴空亂流」　專家提1方法自保

新航疑遇「晴空亂流」　專家提1方法自保

新加坡航空一架編號SQ321的波音777-300ER型客機，於21日從倫敦起飛後，在泰國上空遭遇嚴重亂流，造成機上1死、7重傷，班機也緊急降落曼谷機場。乘客指出，當時空服員正在送餐，安全帶警示也未亮起；專家認為該航班恐是遇上了難以預測的「晴空亂流」才無法提早預警。

新航遇亂流釀死傷「很少見」　機長傳授保命守則：安全帶繫好繫滿

新航遇亂流釀死傷「很少見」　機長傳授保命守則：安全帶繫好繫滿

康橋車禍2巧合！都在「雨天、文山隧道」　監理所籲北市檢視路面

康橋車禍2巧合！都在「雨天、文山隧道」　監理所籲北市檢視路面

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

新航空姐撞到滿臉血　乘客1死、7重傷

新航空姐撞到滿臉血　乘客1死、7重傷

關鍵字：

新加坡航空氣流事故波音777乘客

讀者迴響

熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

歐漢聲大方認愛！

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！畫面播出網嚇壞

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面