「新航死亡亂流」餐點滿天飛！乘客艙內自由落體　媽收兒告別簡訊嚇壞

▲新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死30傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

新加坡航空一架從倫敦飛往新加坡的航班21日在途中遇到嚴重氣流後緊急降落泰國，機上1名乘客死亡，另有超過30人受傷。乘客們描述，事發當時，飛機還來不及發布警告就在空中急墜，導致艙內大量物品、乘客當場被拋向空中，機內混亂一片，場面「絕對恐怖」。

據BBC報導，這架波音777飛機21日遭遇嚴重氣流時，機上的空服人員當時正為乘客們提供餐飲服務，不料飛機卻突然傾斜、搖晃，還急速下降了6000英呎，導致許多沒有繫上安全帶的乘客都被拋飛到空中，不少人的頭部甚至直接撞到了頭頂上方的行李櫃或有燈光和氧氣罩的地方，導致櫃子凹陷，甚至還有部分櫃子外殼被撞破。

▲新航遭遇死亡亂流的客機行李艙因被拋飛乘客用力撞擊而破了個洞。（圖／路透）

英國乘客戴維斯（Andrew Davis）描述，事故發生當下，全機的乘客都在驚慌尖叫，因為艙內到處都是在空中飛舞的物體，「當時的亂流非常嚴重，我被咖啡灑了一身」。另一名頸部受傷的英國男子則表示，他的兒子因為沒有繫安全帶，被拋到空中後，摔在了他身後2排的地板上，「我聽說有人在廁所裡撞到艙頂後，身受重傷」。

兒子搭上了「亂流飛機」的巴克（Allison Barker）形容，兒子在事發當下傳了一封簡訊給她，表示「我不想讓你們擔心，但我正在一班瘋狂航班上，飛機正在緊急降落，我愛你們。」巴克收到訊息後嚇得六神無主，直到兒子2個小時後再次傳訊報平安，才終於放下心頭大石，「他當時肯定暈過去了，因為他記得自己上一秒還坐在座位上，但下一秒就發現自己和其他人一起倒在了地板上」。

▲機上不少物品在亂流中亂飛，導致艙內事後一片狼藉。（圖／路透）

新加坡航空透露，這起事故發生於緬甸伊洛瓦底盆地（Irrawaddy Basin）上空，事發前已飛行10小時左右，機上共有211名乘客和18名機組人員。事發後，73歲的英國乘客基欽（Geoff Kitchen）疑似因心臟病發作不幸去世，另有30多人受傷。新航表示，他們現正與泰國當局合作，為乘客提供醫療援助，並派遣團隊前往曼谷提供額外協助。

新加坡交通部長徐芳達（Chee Hong Tat）發布聲明透露，當局對這次事件深感悲痛，並承諾政府將為乘客及家屬提供援助。航空專家表示，雖然嚴重氣流引發事故較為罕見，但繫上安全帶可以在這樣的情況下保住性命。研究也表明，隨著氣候變化，未來嚴重亂流事件可能會越來越多。