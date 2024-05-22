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新航遇亂流釀死傷「很少見」　機長傳授保命守則：安全帶繫好繫滿

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

記者蔡亞樺／台北報導

新加坡航空公司一架從英國倫敦起飛的客機，21日在飛至緬甸上空遭遇嚴重亂流，釀1死30餘傷。資深機長李信燕說，這樣事件很少發生，從目前揭露資訊可能是空服員提供餐點服務，乘客在座位沒繫安全帶或走動造成嚴重傷害，她提醒除了生理需求，搭飛機時全程繫好安全帶，學者說，安全帶繫好繫滿比較保命。

長榮航空正駕駛、也是桃園機師職業工會理事長李信燕說，目前事件還在調查中，屬於晴空亂流或附近有比較嚴重的雷雨胞，當天天氣還不清楚。現在揭露出來相關訊息，當時空服員可能在做餐點服務階段，部分照片看到杯盤狼藉的狀況，甚至有人在走道上走動沒繫安全帶，可能服務備品打到空服員、客人，或客人打到飛機的天花板，受損較嚴重。

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▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

李信燕說，看到這樣事故發生非常遺憾，飛機在天空遭遇到亂流導致乘客死亡，很少發生的，大部分可能骨折等傷害，不會構成死亡。從客艙狀況看得出當下天氣的亂流，不是一般亂流，是非常嚴重的，一切還是等到明確調查出來，才有辦法判斷。

李信燕提醒，在飛機上不是為了生理需求而去洗手間走動，乘客盡量把安全帶繫緊，如果預期會進入亂流區域，機上廣播通知旅客，甚至空服員暫停服務，做在值勤座位，也會把安全帶警示燈打開，要求乘客在座位上繫緊安全帶。

她還說，乘客可能洗手間離座位有點距離還在走動，突然遇到亂流覺得慌，就近有空位先坐下把安全帶繫好，至少綁在椅子上，受傷不會這麼嚴重。

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

李信燕表示，在前艙的部分飛行員在操作時，從報到前的預報天氣、實際飛行可能收到其他飛行員通知在某個路段或空層遭遇到不穩定亂流，或者目視是雷雨胞，就會避讓，不會闖進去。

長榮大學航管系教授黃泰林表示，雷達或航空相關資訊有提出警告，機長才能預做準備，該起新航事故看起來可能是一個突發性亂流，因此比較難預防，乘客如果沒繫安全帶，飛機一下子降落2千公尺，可能就撞到飛機頂也會受傷滿嚴重。

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

黃泰林說，以前晴空亂流大部分受傷都是空服員比較多，遇到亂流時要在座位上繫好安全帶，最近極端氣候影響，亂流發生機會更多，因此乘客搭機時安全帶要繫好繫滿，比較保命，就像汽車上路乘客要繫安全帶，才不會被拋出去。

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