康橋車禍2巧合！都在「雨天、文山隧道」　監理所籲北市檢視路面

▲康橋學校校車昨晚打滑自撞隧道壁。（圖／記者張君豪翻攝）

記者李姿慧／台北報導

新北市康橋國際學校校車今年3月剛發生翻車意外，未料昨(21日)晚再度發生擦撞隧道車禍，雖兩輛校車屬不同遊覽車公司，但兩起事故都發生在北市文山隧道，公路局台北市區監理所今除了前往事故校車所屬的長嶸通運安全查核外，監理所今也將發文給北市府，希望檢視文山隧道路面等道路問題。

今年3月康橋校車也在文山隧道發生翻車意外，20名學生受傷送醫，公路局查核後發現校車所屬的龍萊遊覽車駕駛到職後未接受教育訓練，依法開罰2萬元，並吊扣事故車輛牌照1個月，龍萊遊覽車也被公路局評鑑列為不列等(未達乙等)。未料事隔2個月，康橋校車再度在文山隧道發生擦撞隧道意外，2名學生受傷，該起事故校車為長嶸通運公司的遊覽車。

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台北市區監理所表示，該輛事故的長嶸遊覽車今年2月剛檢驗過，車籍狀態、檢驗和投保情況皆正常，過往該遊覽車公司評鑑也是甲等，駕駛資料也正常，該起事故為丙級車禍，雖依規定還不需要前往該遊覽車公司查核，不過監理所認為有必要，因此今仍前往長嶸通運公司查核，檢視駕駛人教育訓練等是否有落實。

台北市區監理所指出，康橋兩起校車事故雖為不同的遊覽車業者，但兩起事故都發生在台北市的文山隧道，且兩起車禍當天都有下雨，疑似有打滑情況，因此今天也將發文給台北市政府，希望可以檢視文山隧道相關路面和道路問題；另外監理所也將發文提醒康橋，希望轉達合作遊覽車業者提醒駕駛行駛安全。