新加坡航空客機遇亂流！空姐撞到滿臉血　乘客1死、7重傷

▲新加坡航空客機遇嚴重亂流，空服員被撞得滿臉血。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡航空公司一架波音777-300ER型客機從英國倫敦起飛的班機，在21日飛經泰國上空時遭遇嚴重亂流，記錄顯示，飛機曾在5分鐘內從3.7萬英呎（約1萬1277公尺）高空下降至3.1萬英呎（約9448公尺）。這起事故也造成機上乘客1死、30傷，其中7人頭部受到重創，傷勢嚴重。

綜合外媒報導，新加坡航空（Singapore Airlines）發表聲明指出，這架編號SQ321的波音777-300ER型客機是從倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）起飛，途中遭遇嚴重亂流，當時機上共有211名乘客及18位機組人員。

▲▼新加坡航空客機遇嚴重亂流。（圖／路透）



隨後機師回報出現緊急醫療事故，並於21日下午3時45分緊急迫降泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）。新航在聲明中證實，有1名乘客死亡、18人住院，另有12人正在醫院接受治療。

新航說明，機上共有211名乘客和18名機組員。乘客國籍與人數如下：澳洲籍56人、英國籍47人、新加坡籍41人、紐西蘭籍23人、馬來西亞籍16人、菲律賓籍5人、愛爾蘭籍4人、美國籍4人、印度籍3人、加拿大籍2人、印尼籍2人、西班牙籍2人、緬甸籍2人、德國籍1人、冰島籍1人、以色列籍1人、南韓籍1人。

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）



《海峽時報》指出，死亡的乘客為73歲的英籍乘客，可能死因為心臟病發作；另外還有7人因頭部受創，傷勢嚴重，還有9名機組員也被送往醫院。

機上乘客、28歲學生阿茲米爾（Dzafran Azmir）表示，事發時飛機先是突然向上傾斜，然後搖晃，接著急降，導致沒有坐在位子上且未繫安全帶的人，猛然撞到天花板，「機組人員和洗手間裡的人受傷最嚴重，我還看到有人躺在地上站不起來，看起來脊椎跟頭都有受傷。」

▲班機緊急迫降在曼谷機場。（圖／路透）



追蹤全球飛航狀態的Flightradar24發文指出，SQ321航班在當地時間下午2時19分陷入嚴重亂流時，該地區發生雷雨（thunderstorms），數據顯示，飛機遭遇將近1分鐘的快速垂直高度變化，飛機在5分鐘內從最初的3.7萬英呎（約1萬1277公尺）高空下降至3.1萬英呎（約9448公尺）。

目前未受傷的旅客已由新加坡航空安排班機飛回新加坡樟宜機場，新加坡交通安全局（TSIB）也將派遣調查人員前往曼谷調查這起事件。