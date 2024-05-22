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新加坡航空疑遇「晴空亂流」躲不開！　專家建議1方法自保

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡航空一架編號SQ321的波音777-300ER型客機，於21日從倫敦起飛後，在泰國上空遭遇嚴重亂流，造成機上1死、7重傷，班機也緊急降落曼谷機場。乘客指出，當時空服員正在送餐，安全帶警示也未亮起；專家認為該航班恐是遇上了難以預測的「晴空亂流」才無法提早預警。

．什麼是晴空亂流？

根據衛報、CNN報導，從廣義上來說，亂流是由不同溫度、壓力或速度的空氣相遇所造成，而目前亂流主要有4個等級，輕度、中度、嚴重和極強烈（extreme）亂流。

雖然一些地理條件如雷雨、山脈和某些雲層的出現，能夠預示前方有亂流，但也可能出現無法預測的「晴空亂流」（clear-air turbulence），讓飛行員措手不及。

晴空亂流是晴空中無法直接以肉眼或光學儀器看到的亂流，國際航空運輸協會（Iata）飛行技術營運主管福克斯（Stuart Fox）表示，儘管天氣預報能得知即將到來的鋒面或山脈上空的氣流，但僅能表明晴空亂流出現的可能性高，「你看不見它，氣流的方向和強度可能會迅速改變。」

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空班機遇上極強烈（extreme）亂流。（圖／路透）

．亂流造成的傷亡有多罕見？

根據統計，目前每年航空乘客的數量約為40億，而從2009年至2021年間，有30名乘客、116名機組員因亂流而受傷。在國際定期航班上，因亂流造成的直接死亡非常罕見，因為飛行員能對大多數類型的亂流發出預警，要求乘客全數繫上安全帶。

克蘭菲爾德大學（Cranfield University）航空與環境學副教授格拉頓（Gratton）表示，飛機的設計初衷就是承受亂流可能帶來的最壞影響，但飛行員在遇到亂流時，仍會盡力避開或放慢速度，在非常極端的狀況下才有可能對飛機造成結構性影響。

．乘客該如何自保？

嚴重亂流對乘客來說是相當危險的，若沒有繫好安全帶，很可能被甩出座位。美國國家運輸安全委員會2021年的一份報告顯示，在極強烈亂流中受傷的乘客，大多是在亂流發生時，沒有繫好安全帶的。

由於無法預測飛機何時會遇到晴空亂流，因此專家也建議，確保100％安全的唯一方法，就是除了去洗手間外，在整個飛行過程中都繫好安全帶。

另外根據瑞典亂流預測網站Turbli說法，乘客對亂流的感受程度也會因座位而有所不同；大型飛機的尾端最易感受到亂流，最理想的位置是靠近重心周圍的機翼正前方。

此外，波音787-9型客機搭載「強風緩和系統」（Gust Alleviation System），被Turbli評選為應對亂流能力排名第一，其次是A340-500/600機型；而波音777客機則搭載傳統的天氣雷達，沒有上述系統。

．亂流是否變得更頻繁？

氣候變遷確實導致亂流變得更頻繁。英國雷丁大學的科學家指出，在1979年至2020年間，一條北大西洋航線上的嚴重亂流增加了55％，有可能是高海拔地區由於碳排放導致空氣變暖，進而讓風速產生變化。

航空學者、商業飛行員格拉頓（Guy Gratton）則指出，另一個可能原因是全球航班增加，天空變得更加繁忙，因此飛行員在必須和其他飛機保持距離的情況下，更難避開亂流。

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