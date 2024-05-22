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台灣設計已死？立委批「抄人特攻隊」現象　李遠：代表文化部道歉

▲▼文化部長李遠首度到立法院報告並備質詢，多位立委提及近來抄襲風波。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣設計圈近來頻頻爆發抄襲風波，日前台文館吉祥物「阿龍」事件也送往政風處查核。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」爆發抄襲風波，委託廠商「蹦世界數位創意」連續7年取得標案，事件爆發後，全數送文化部政風處查核。今（22）日立委關切「台文館怎麼負責？館長會下台嗎？」而文化部長李遠表示，沒辦法粗暴的說要換掉誰、叫誰下台，這樣做只是逞一時之快，但願意代表文化部向原繪師道歉，並妥善做出後續應對。

▲▼新任文化部長李遠。（圖／記者湯興漢攝）

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▲新任文化部長李遠回應抄襲風波。（圖／記者湯興漢攝）

文化部長李遠新官上任，今日首度到立法院報告並備質詢。多位立委提及日前台文館遊戲吉祥物「阿龍」抄襲風波，同時也提及520就職大典主視覺抄襲疑慮，質疑台灣「設計已死」。

其中立委羅廷瑋提到，「阿龍」抄襲風波爆發後，台文館說要負責，會怎麼負責？館長會下台嗎？李遠表示，自己在處理這件事情時，「不會推給第一線人員」，也沒辦法粗暴地說要換掉誰、叫誰下台，他認為這樣做「只是逞一時之快」。

李遠說，自己過去曾經跟台文館有密切接觸，知道裡面很多優秀員工；但也曉得「抄襲是嚴重的議題」，因此會妥善做出應對。目前針對台文館抄襲風波，他願意代表文化部向原繪師鄭重道歉。

▲▼文化部長李遠首度到立法院報告並備質詢，多位立委提及近來抄襲風波。（圖／記者林育綾攝）

▲立委葛如鈞質疑，台灣的設計圈似乎有了「抄人特攻隊」。（圖／記者林育綾攝）

立委葛如鈞也質疑，台灣的設計圈似乎有了「抄人特攻隊」，直批「台灣是不是設計已死？」他表示，相信台灣的設計還沒死，但也舉出總統府520就職大典的主視覺、貓狗徽章，質詢李遠「就你個人設身處地來看，如果你是國外的設計師，是否會感覺被抄襲？」

李遠保守表示，抄襲在法律上有嚴格的認定，不過以他個人的標準來說，「我會自己去畫一隻狗、一隻貓。」更說「我希望在我的文化部，不會如此（抄襲）。」

▲▼文化部長李遠首度到立法院報告並備質詢，多位立委提及近來抄襲風波。（圖／記者林育綾攝）

▲葛如鈞舉出總統賴清德的貓狗徽章，詢問李遠是否認定為抄襲？（圖／記者林育綾攝）

除此之外，葛如鈞也提到「巴黎文化奧運」台灣館的主視覺，疑似抄襲Apple emoji，但Apple emoji 在使用上應該要取得授權。李遠也同意，目前處理中，也會要求同仁取得授權並詳細報告。

▼立委葛如鈞也質疑，「巴黎文化奧運」台灣館的主視覺，疑似抄襲Apple emoji。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部長李遠首度到立法院報告並備質詢，多位立委提及近來抄襲風波。（圖／記者林育綾攝）

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