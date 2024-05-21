力推「文化幣擴及國中生」　文化部長小野曝上任首要任務

▲新任文化部長李遠（小野）透露將力推文化幣使用年齡至13歲。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

新內閣上任第2天，文化部長李遠（小野）首次接受媒體訪問，他表示，他不會是典型文化部長，「文化部不只是發錢單位，更要是一個文化鼓吹者。」上任首要希望下修文化幣使用年齡到13歲，讓文化扎根。

李遠今天接受媒體聯訪時表示，文化幣的立意良善，以自己是4個孫子的爺爺角色為例，他從小念童書念到孫兒10歲，但是一進到學校，就很容易被同儕之間交流影響，「我希望把發文化幣的年齡層降到13歲，讓年輕世代可以從小建立文化品味，增加感受力。」

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李遠表示，他與總統賴清德認識很早，2006年他與徐仁修等人成立台灣千里步道協會，2010年要縣市合併，「賴總統是第一個非常支持的縣長，縣長任內推動之外，在行政院長任內核定7條步道，副總統期間更常帶外賓走步道。」這也打下雙方信任的基礎。

作家小野本名李遠，1951年出生於台北，國立台灣師範大學生物系畢業，曾赴美國紐約州立大學水牛城分校分子生物研究所就讀。1973年起以「蛹之生」等著作成為1970年代最暢銷作家之一，至今出書超過百本。

李遠曾任華視總經理、台北市影視音實驗教育機構校長；過去在中影任職時參與台灣新浪潮電影運動；2018年獲爭取連任的台北市長柯文哲延攬擔任競辦總幹事，選後回任台北市文化基金會董事長。在文化部長前，李遠擔任紙風車文教基金會董事長，為368紙風車兒童藝術工程上山下海，不遺餘力。

李遠表示，外界很容易把他標籤化，非黑即白，「其實柯文哲喊我一聲老師，但我離開柯文哲團隊之後，完全沒有再聯繫，那也是我人生被踐踏最厲害的時候。」

經過這些年，李遠說，他已經重新出發，「我已經不相信自己是英雄，但我做過很多文化領域，我有信心可以面對文化部的新工作。」

李遠在國民黨期間的中影工作，帶動了台灣電影新浪潮，他說：「我發現我只是把門打開一點點，就可以讓更多電影好手有機會拍片，但我做的從來不是歌功頌德的電影。」

現在文化部長的新工作落在一位72歲的作家身上，李遠表示，前兩年剛動過心臟手術，「現在情緒管理穩定，可以面對新挑戰。」

李遠表示，希望文化部不只是發錢的單位，更要是一個文化的鼓吹者，「只要一直推廣參與，就會影響人們對於文化的嚮往。我希望可以幫文化人解決問題，讓民間發光。」