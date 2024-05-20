凱迪拉克衝進超商！女捲車底慘死　他喊願賠錢卻神隱…法官怒了

記者黃資真／新北報導

新北市板橋區互助街去年4月發生一起恐怖車禍，40歲林姓男子服用癲癇藥物後，駕駛凱迪拉克上路，途中因嗜睡副作用發作，失控撞入超商，導致站在路邊的68歲婦人遭捲入車底，搶救不治。二審法官認為林男犯後從未積極參與和解、表達歉意，態度惡劣，依過失致死罪加重處1年6月。

▲林姓男子服用癲癇藥後精神不濟，駕車衝進超商撞死婦人。（圖／資料照，下同）

回顧此案，林男因患有癲癇症，需持續服用癲癇藥物「帝拔癲」，副作用為疲倦或嗜睡，2023年3月4日一早林男照常服藥後，於早上7時許駕駛凱迪拉克上路，沿陽明街行經T字路口時，因一時恍神未轉向，直接衝進超商，貨架物品散落一地，同時波及站在路邊等計程車的68歲楊姓婦人，當場失去生命跡象，送醫搶救後，仍因顏面骨併頸椎骨折，致神經性休克而死亡。

檢方認為，林男明知服藥後會因副作用無法開車，卻貿然上路，造成無辜女子死亡，依法起訴。一審法官念及林男犯後坦承犯行，非無悔意，依過失致死罪處10月。

檢方不服上訴，林男不僅是肇事唯一因素，偵審期間也從未主動對死者家屬聞問，雖表明願意和解，然林男除以簡訊溝通外，均推由保險公司處理，從未積極參與，原審不應因林男自首而減輕其刑，導致作為刑罰目的之預防效果無法有效達成；林男則稱在原審時願意賠償10萬元，遭到拒絕，可見他已盡力補償，二審審理時願意提出100萬元補償，希望從輕量刑。

高院法官認為，林男雖於一、二審審理時一再表示願意和解，然案發迄今其個人並未對死者家屬賠償，家屬也僅獲得強制汽車第三人責任險已理賠之200萬元，由此可知，林男願意賠償的金額至多僅100萬元，實難認為有誠心悔悟，改判加重1年6月。可上訴。