　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

凱迪拉克衝進超商！女捲車底慘死　他喊願賠錢卻神隱…法官怒了

記者黃資真／新北報導

新北市板橋區互助街去年4月發生一起恐怖車禍，40歲林姓男子服用癲癇藥物後，駕駛凱迪拉克上路，途中因嗜睡副作用發作，失控撞入超商，導致站在路邊的68歲婦人遭捲入車底，搶救不治。二審法官認為林男犯後從未積極參與和解、表達歉意，態度惡劣，依過失致死罪加重處1年6月。

▲▼板橋轎車撞超商。（圖／記者游宗樺攝）

▲林姓男子服用癲癇藥後精神不濟，駕車衝進超商撞死婦人。（圖／資料照，下同）

回顧此案，林男因患有癲癇症，需持續服用癲癇藥物「帝拔癲」，副作用為疲倦或嗜睡，2023年3月4日一早林男照常服藥後，於早上7時許駕駛凱迪拉克上路，沿陽明街行經T字路口時，因一時恍神未轉向，直接衝進超商，貨架物品散落一地，同時波及站在路邊等計程車的68歲楊姓婦人，當場失去生命跡象，送醫搶救後，仍因顏面骨併頸椎骨折，致神經性休克而死亡。

檢方認為，林男明知服藥後會因副作用無法開車，卻貿然上路，造成無辜女子死亡，依法起訴。一審法官念及林男犯後坦承犯行，非無悔意，依過失致死罪處10月。

▲▼板橋轎車撞超商。（圖／記者游宗樺攝）

檢方不服上訴，林男不僅是肇事唯一因素，偵審期間也從未主動對死者家屬聞問，雖表明願意和解，然林男除以簡訊溝通外，均推由保險公司處理，從未積極參與，原審不應因林男自首而減輕其刑，導致作為刑罰目的之預防效果無法有效達成；林男則稱在原審時願意賠償10萬元，遭到拒絕，可見他已盡力補償，二審審理時願意提出100萬元補償，希望從輕量刑。

高院法官認為，林男雖於一、二審審理時一再表示願意和解，然案發迄今其個人並未對死者家屬賠償，家屬也僅獲得強制汽車第三人責任險已理賠之200萬元，由此可知，林男願意賠償的金額至多僅100萬元，實難認為有誠心悔悟，改判加重1年6月。可上訴。

▲▼板橋凱迪拉克撞超商。（圖／記者游宗樺攝）

ET快訊
王毅回賴清德「520」就職演說：一個中國是台海和平定海神針
獨／年代旅遊林大鈞又開旅行社了！
快訊／三重驚傳槍響！　員警衝進火鍋店逮人
快訊／23歲女「20樓墜落」慘死　學童目擊嚇壞
快訊／洗錢大亨郭哲敏交保遭撤銷　提抗告被駁回
2人吃平安餐遭捅肚腸外露　狠男黑幫背景曝
快訊／大風吹！　原警政署長黃明昭接任國安局副局長
汪峰認愛小18歲網紅　新歡背景起底「離婚生1女」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三重驚傳槍響！「6條通」男拒檢逃逸　員警衝進火鍋店逮人

新任調查局長陳白立8年來首位內升　廉政署長馮成深耕5年出線

快訊／23歲女「20樓墜落」慘死　眾多學童目擊嚇壞…警急搭帳篷

確定回牢籠！洗錢大亨郭哲敏交保遭撤銷　提抗告被駁回

鳳梨現身告馮語婷誹謗3罪！怒譙：垃圾一定告死他　1女庭後快閃

2人吃平安餐遭捅肚腸外露！友公主抱送醫搶命　狠男黑幫背景曝

收翁茂鍾多件襯衫安排他爽服涼缺　北檢前檢察長罰俸1年確定

凱迪拉克衝進超商！女捲車底慘死　他喊願賠錢卻神隱…法官怒了

沒注意違停的計程車　高雄女駕駛一頭撞上側翻路中央

17歲女騎車閃違停車遭輾斃　父忍悲認屍！2肇事駕駛各5萬交保

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

快訊／三重驚傳槍響！「6條通」男拒檢逃逸　員警衝進火鍋店逮人

新任調查局長陳白立8年來首位內升　廉政署長馮成深耕5年出線

快訊／23歲女「20樓墜落」慘死　眾多學童目擊嚇壞…警急搭帳篷

確定回牢籠！洗錢大亨郭哲敏交保遭撤銷　提抗告被駁回

鳳梨現身告馮語婷誹謗3罪！怒譙：垃圾一定告死他　1女庭後快閃

2人吃平安餐遭捅肚腸外露！友公主抱送醫搶命　狠男黑幫背景曝

收翁茂鍾多件襯衫安排他爽服涼缺　北檢前檢察長罰俸1年確定

凱迪拉克衝進超商！女捲車底慘死　他喊願賠錢卻神隱…法官怒了

沒注意違停的計程車　高雄女駕駛一頭撞上側翻路中央

17歲女騎車閃違停車遭輾斃　父忍悲認屍！2肇事駕駛各5萬交保

結婚對數翻倍！「520」桃園409對新人成佳偶　這三區最多登記

陸學者批賴清德「兩國論」包裝台獨　國台辦回應「前所未有嚴厲」

試衣間突飄腳臭！她見「縫隙伸出手機偷拍」　霸氣壓頭20分鐘送辦

打造共好金牌農村！花露領頭讓壢西坪成為海外客的「祕密花園」

立院明再戰！被「前同事」柯建銘搭話　蔣萬安神情凝重：支持國會改革

朱立倫批賴清德檯面化「兩國論」　綠黨團：國民黨可以說哪裡不對？

成語蕎520「解放內衣炸渾圓」！　羞喊：來張粉絲福利

獨／年代旅遊林大鈞找到新金主　知情人曝最新旅行社叫「591」

大阪環球影城集體失序！看到這角色全變喪屍　大人帶小孩瘋闖禁區

鳳梨赴地檢「曝光馮語婷真面目」！　吐露開告心境：好緊張

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

台積電採購2萬台筆電　竟是營業員簽假約

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

獨／逢甲大學附近飯店1女陳屍房內！警消封鎖現場

酒瓶隨機擊殺路人！極度危險戒護犯逃離醫院身影曝

台積電人夫玩手遊出軌女網友　同居小三下場慘了

「檢舉達人」剩5違規可檢舉　8項違規將取消

30歲女住飯店5天死亡　曾傳訊夫「記得繳費」

即／一中商圈偷賓士車　黑衣男載走國小童再丟包

更多熱門

相關新聞

17歲女騎車閃違停遭輾斃　2肇事駕駛各5萬交保

17歲女騎車閃違停遭輾斃　2肇事駕駛各5萬交保

高雄一名17歲黃姓少女19日無照騎車行經小港區沿海一路R3捷運站時，為閃避違停在慢車道的自小客車，從外側快車道超車遭到聯結車輾斃。全案於今（20）日報請高雄地方法院檢察署相驗，黃女父親忍悲到場，肇事駕駛簡、黃2人被檢方諭令5萬交保。

即／國3樹林「4小1大車」連環撞！後方大回堵

即／國3樹林「4小1大車」連環撞！後方大回堵

17歲女閃違停車遭輾斃　2車駕駛過失致死移送

17歲女閃違停車遭輾斃　2車駕駛過失致死移送

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍慘死

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍慘死

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

關鍵字：

凱迪拉克車禍板橋超商判決

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

台積電採購2萬台筆電　竟是營業員簽假約

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

具荷拉大義滅親「生前檢舉好友對話」首公開！

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面