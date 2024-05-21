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快訊／國台辦連2天批賴清德「台獨」　只是外部勢力的棋子

▲▼國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對總統賴清德「520」的就職演說，國台辦今（21）晚再發聲，針對演說內容做出「具體闡述」，批評賴清德再怎麼奴顏婢膝向外部勢力獻媚求援，也只不過是一枚「棋子」，強調「台獨」是絕路，妄圖「倚外謀獨」只會自食惡果，「棋子」必將成「棄子」，「大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是民進黨當局所造成的。」

國台辦新聞發言人陳斌華今晚發出千字回應，具體批評賴清德就職演說內容。他指出，「台灣地區領導人」20日的講話通篇充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙，「台獨」立場更加激進冒險，大肆宣揚所謂「主權獨立」、「兩岸互不隸屬」、「台灣住民自決」等分裂謬論，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動「台灣問題國際化」，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，可謂是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」，這充分證明，其是台灣主流民意的背叛者、台海及地區和平穩定的破壞者。

陳斌華表示，「台灣地區領導人」在講話中，刻意包裝、欲蓋彌彰地宣稱「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、台灣是「我們國家的名稱」，這是在販賣「兩國論」、搞「台獨正名」，表明其上任伊始就迫不及待露出「台獨」真面目，態度極為猖狂，主張更加激進，必須指出的是，台灣自古屬於中國，歷史經緯清晰、法理事實清楚。

陳斌華強調，大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀，「台灣地區領導人」不僅沒有回答兩岸關係性質這一根本問題，而且妄圖改變兩岸關係性質，這是對一個中國原則的嚴重挑釁。

陳斌華還說，「台灣地區領導人」在講話中，鼓吹「中華民國台灣的未來，由二千三百萬人民共同決定」，以「台灣住民自決」來包藏「台獨」野心，必須指出的是，台灣是中國不可分割的一部分，其前途只能由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。

賴清德提到「位居『第一島鏈』的戰略位置」，是「『世界民主鏈』的亮點」、「全球民主供應鏈的關鍵」、「世界的台灣」，陳斌華批評無非是想乞求外部勢力為其謀「獨」挑釁撐腰打氣，更加死心塌地充當外部勢力遏制中國發展的「馬前卒」和「急先鋒」。

陳斌華表示，必須指出的是，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉，賴清德再怎麼奴顏婢膝向外部勢力獻媚求援，也只不過是一枚「棋子」；「台獨」是絕路，妄圖「倚外謀獨」只會自食惡果，「棋子」必將成「棄子」。

陳斌華指出，賴清德極力渲染大陸「威脅」「灰色脅迫」，鼓譟「提升全民保家衛國的意識」、「強化國防力量」、「發揮威懾力量」；必須指出的是，民進黨當局勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，大陸必須反制，必須懲戒；賴清德煽動「反中抗中」情緒，妄圖「以武謀獨」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重災禍。

陳斌華說，賴清德講話中打著「和平共榮」的幌子，空談「以對話取代對抗、交流取代圍堵」，兩岸可重啟觀光交流、學位生來台就學，讓某些不明就里的人誤以為其有改善兩岸關係的善意、誠意，必須指出的是，大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是民進黨當局所造成的，賴清德不僅不痛改前非，還給旅遊、就讀附加上「雙邊對等」的前提，「這當中哪裡有促進兩岸交流交往、改善台灣經濟民生的真心實意?」

陳斌華最後強調，不管他講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢，「祖國完全統一一定要實現，也一定能實現。」

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