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大陸 大陸焦點 特派現場

賴政府推動與陸全面脫鉤！　趙春山悲觀預測「國人做好準備鬥爭」

▲▼ 馬英九、陳沖、張五岳、林祖嘉、趙春山、蕭旭岑 。（圖／記者任以芳攝）

▲淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣兩岸學者趙春山今（21）日上午出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會，談及賴清德520職演即使沒有提到「台獨」，但整場演說的「務實台獨工作者」的影子若隱若現，預料未來賴政府與大陸在各方面脫鉤「去中化」，完全倒向美國「交心」。趙春山甚至悲觀指出，「台灣人民現在做好心理準備，放棄幻想，準備鬥爭。」

文化大學國家發展與中國大陸研究所、馬英九文教基金會今共同舉行「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會，前總統馬英九、前行政院長陳沖擔任開場致詞嘉賓。首場主題「兩岸關係」由馬辦執行長蕭旭岑擔任主持人，參與學者依序是淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學兩岸中心主任張五岳、淡江中國大陸研所助理教授洪耀南。

針對賴清德520兩岸論述，趙春山用「中國人常說，罵人不帶髒字。」來形容賴清德的演說，即使沒有講「台獨」，但是整場演說聽下來，「務實台獨工作者」影子是若隱若現，十分高招。賴清德也提到中華民國、中華民族台灣、台灣，這三種概念的邊界完全模糊，也十分巧妙。

他分享，昨天很多人問他，「這篇稿子美國真的看過了嗎？」趙春山說，「以經驗來看，應該看過了，為什麼（美國）容許？這也是我的意外，他（美國）真的看了嗎？或者看了沒看懂。」

▲▼520總統就職典禮,前總統蔡英文由總統賴清德、副總統蕭美琴一行陪同,登上府前廣場典禮舞台向民眾揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德520總統就職演說，趙春山認為針對兩岸論述與前景是悲觀的。（圖／記者李毓康攝）

談到賴政府未來執政方向？趙春山預料，「將來會完全向美國一邊倒！持續與大陸『脫鈎』。」尤其在文化民族、國族認同上做到「去中化」，同時採取減少對大陸經濟依賴，軍事上加強對美國依賴，預料美台軍事合作關係會越來越強化，完全靠美國提供台灣的安全保證。

相較過去台灣歷任總統就職演說，賴清德昨天有一點讓趙春山也大感意外。他指出，賴清德把最近美國會通過撥款事情講出來，並且把台灣跟烏克蘭、以色列並列。意思就是「美國照顧烏克蘭，照顧以色列，加上我（台灣）的情況跟他一樣。這樣等於和美國『交心』。」

至於美國對台政策又是什麼？趙春山分析，無論川普或是拜登都不會放棄「台灣牌」，美國要是共享地緣政治、共享利益；在一中原則上，保留自身行動空間，對台政策一定是戰略清晰，不支持「台獨」。未來中共對台政策是區別對待，深知賴清德不會放棄「台獨」。

「我們要盡量想辦法要「轉危為安」，至少要趨吉避凶。」趙春山對於賴總統昨天的520談話也提醒，「我個人想法，台灣人民現在做好心理準備，要放棄幻想，準備鬥爭，我比你更冷、更悲觀。」

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