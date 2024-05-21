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康橋校車接連兩起事故　新北教育局說重話：不排除停招處分

▲▼信義快速道路、文山隧道，康橋校車翻車15人送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲康橋校車3月才發生隧道內翻車事故，今晚同一地點又發生自撞意外，圖為3月事故照片。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市康橋國際學校今晚再傳隧道內擦撞事故，造成2名學生受傷送醫，由於今年3月康橋校車也在文山隧道發生翻車意外，造成20名學生送醫。新北市教育局晚間二度發布新聞稿，嚴斥校方未積極改善學生交通接駁安全，要求校方提出完整說明及改善措施，教育局將加強稽查，後續將依據私立學校法第55條規定最重不排除處以停招處分。

新北教育局表示，這次發生事故車輛為校方向長嶸通運有限公司承租營業大客車，於今晚6時許在信義快速道路文山隧道內，因失控打滑，左前車頭擦撞隧道壁，造成2名學生受傷送醫，教育局獲報立即前往關心學生情形並啟動校安回報。

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教育局指出，教育局及學校人員接獲訊息立即派員前往現場及醫院確認，並派遣車輛到現場接駁學生，經調查該車輛搭載共有8位學生，其中2名學生受傷(1男右手臂割傷、1女鼻樑撞傷)，緊急送至臺北醫學大學附設醫院就醫，經治療後皆已離院返家休養，其餘6位學生雖受到驚嚇，但沒有大礙，均已接駁安全返家，至於校車發生意外原因，仍待警察單位進一步調查。

教育局強調，學生安全為第一優先，絕不容許存在模糊空間，教育局將全面加強交通車安全稽查，同時持續宣導各校注意交通車相關規範，確保學生安全。

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