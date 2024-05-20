17歲女騎車閃違停車遭輾斃　父忍悲認屍！2肇事駕駛各5萬交保

▲高雄17歲少女為閃違停車遭輾斃。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名17歲黃姓少女19日無照騎車行經小港區沿海一路R3捷運站時，為閃避違停在慢車道的自小客車，從外側快車道超車遭到聯結車輾斃。全案於今（20）日報請高雄地方法院檢察署相驗，黃女父親忍悲到場，肇事駕駛簡、黃2人被檢方諭令5萬交保。

這起事故發生在19日下午15時2分，當時一輛自小客車駕駛臨停在小港區沿海一路R3捷運站慢車道前，17歲機車騎士黃女為閃避該自小客車，因而切出外側快車道超車，導致沿海一路外側快車道行駛的簡姓聯結車駕駛閃避不及撞擊，將她當場輾斃，黃女的車後續噴飛又撞到違停的自小客車。

▲幫慶生竟遇死劫，17歲少女閃違停車遭輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，就讀高職的17歲黃女今年11月才要滿18歲，為了幫朋友慶生，昨天跟姊姊借機車，無照駕駛騎去市區，未料途中竟遇到死劫，姊姊得知後第一時間悲痛震驚。

▲高雄死亡車禍，17歲少女遭聯結車輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

肇事駕駛簡、黃2人第一時間依刑法第276條過失致死罪移送高雄地檢署偵辦，全案於今（20）日報請高雄地方法院檢察署相驗，黃女父親在警方陪同下忍悲到場，肇事駕駛簡、黃2人被檢方諭令各5萬交保。