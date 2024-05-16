　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3年3千萬打造「金手培育基地」　新北啟動技職教育計畫

▲新北教育局啟動金手培育藍圖計畫。（圖／新北教育局提供）

▲新北教育局啟動金手培育藍圖計畫。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今宣布啟動國際級金手培育藍圖計畫，將在新北市80所國中全面推廣技能教育，聘任培育技能競賽選手奪牌的16名教師組成「菁英金牌教練團」，預計3年內投入3千萬元經費，建置10間國際級金手培育基地。

新北教育局今舉行國際級金手培育藍圖啟動儀式，邀請歷年國際技能競賽國手擔任技能大使，市長侯友宜也正式聘任近年指導學生獲得技藝技能競賽冠軍的16名教師，組成技職「菁英金牌教練團」，另頒發技能推廣大使聘書給歷屆得獎國手，盼經驗傳承。

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，新北市致力推動技職教育，3年內預計投入3千萬經費，建置10間國際級金手培育基地，並結合勞動部、教育部及產官學界建構政策藍圖，希望能夠為台灣培育更多國際級國手，為國爭光。

新北教育局表示，新北首創全國建立3級培訓及6種技職競賽人才育成策略，112學年度辦理30個職種金手培訓，投入超過千萬經費，更每年提撥百萬技藝（能）獎勵金長期支持選手精進專業技能，鼓勵學生角逐國際技能競賽。

新北教育局指出，近年新北學生在技能競賽大放異彩，112學年度全國技藝競賽獲46金手獎全國第一；全國技能競賽青少年組冠軍四連霸；2023亞洲技能競賽4金1銀1優勝稱霸全國。而有技職界奧運之稱的2024法國里昂國際技能競賽，新北更培育7大領域代表選手，也將組成支援及觀摩團赴賽場，提供必要資源與取得國際賽事經驗。

ET快訊
柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電扇無故自轉！人妻崩潰：公公過世了仍盯著我的肚皮

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

電扇無故自轉！人妻崩潰：公公過世了仍盯著我的肚皮

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

胡瓜嘆「年輕人主持費太低」揭當年超狂福利！　認同徐乃麟不再參加金鐘獎

小哈利大學畢業了！庾澄慶、伊能靜飛紐約出席畢典　網敲碗同框

電扇無故自轉！人妻崩潰：公公過世了仍盯著我的肚皮

戀上未成年姪女「家裡嘿咻+20次」　桃園色男坦承犯行須入獄

傅崐萁摸頭應是設計好的？　鄭運鵬：讓民眾黨抬不起頭

18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

生活熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

棒球國手突心肌梗塞倒地　搶命9天出院

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

登山「2隻八腳魔王」爬褲上！內行示警：超危險

靠15元麵包爆紅！最後一間「淺草麵包」將收攤

老師接種「新冠疫苗」人生劇變　上課如人像斷線

更多熱門

相關新聞

AI正夯！新北與大學開應用課程　31門免費講座開放高中生報名

AI正夯！新北與大學開應用課程　31門免費講座開放高中生報名

新北市教育局與政治大學、清華大學等多所大學合作，從即日起至6月共開設31門免費的假日微課程與專題講座，內容包括生成式AI、醫學、探究與實作、雙語、永續發展及食品營養科學專題等，提供新北市公私立高中生自主學習，豐富學習歷程。

繁星推薦錄取前10強「新北囊括3校」　林口高中102人全國第一

繁星推薦錄取前10強「新北囊括3校」　林口高中102人全國第一

康橋中學交通車合約沒送備查　教育局要求立即改善

康橋中學交通車合約沒送備查　教育局要求立即改善

快訊／雙北教育局宣布即起營養午餐禁用「胡椒粉」

快訊／雙北教育局宣布即起營養午餐禁用「胡椒粉」

搶黃金救援時間　新北教育局首創「緊急傷病處理手冊」　

搶黃金救援時間　新北教育局首創「緊急傷病處理手冊」　

關鍵字：

新北市教育局金手培育藍圖技能教育國際級競賽學生培育

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面