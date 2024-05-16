3年3千萬打造「金手培育基地」　新北啟動技職教育計畫

▲新北教育局啟動金手培育藍圖計畫。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今宣布啟動國際級金手培育藍圖計畫，將在新北市80所國中全面推廣技能教育，聘任培育技能競賽選手奪牌的16名教師組成「菁英金牌教練團」，預計3年內投入3千萬元經費，建置10間國際級金手培育基地。

新北教育局今舉行國際級金手培育藍圖啟動儀式，邀請歷年國際技能競賽國手擔任技能大使，市長侯友宜也正式聘任近年指導學生獲得技藝技能競賽冠軍的16名教師，組成技職「菁英金牌教練團」，另頒發技能推廣大使聘書給歷屆得獎國手，盼經驗傳承。

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侯友宜表示，新北市致力推動技職教育，3年內預計投入3千萬經費，建置10間國際級金手培育基地，並結合勞動部、教育部及產官學界建構政策藍圖，希望能夠為台灣培育更多國際級國手，為國爭光。

新北教育局表示，新北首創全國建立3級培訓及6種技職競賽人才育成策略，112學年度辦理30個職種金手培訓，投入超過千萬經費，更每年提撥百萬技藝（能）獎勵金長期支持選手精進專業技能，鼓勵學生角逐國際技能競賽。

新北教育局指出，近年新北學生在技能競賽大放異彩，112學年度全國技藝競賽獲46金手獎全國第一；全國技能競賽青少年組冠軍四連霸；2023亞洲技能競賽4金1銀1優勝稱霸全國。而有技職界奧運之稱的2024法國里昂國際技能競賽，新北更培育7大領域代表選手，也將組成支援及觀摩團赴賽場，提供必要資源與取得國際賽事經驗。